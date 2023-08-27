  • 27 Августа, 23:59
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Девочку ударило током на пенной вечеринке в Костанайской области

Сегодня, 23:25
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Massaget.kz Сегодня, 23:25
Сегодня, 23:25
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Фото: Massaget.kz

Девочка жива. Ее госпитализировали в районную больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"25 августа в поселке Узунколь проводилась пенная вечеринка ко Дню молодежи, на которой 9-летняя девочка получила удар электрическим током. На месте ей была оказана первая неотложная медицинская помощь врачами, которые дежурили на мероприятии. Девочка госпитализирована в районную больницу", - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Начато досудебное расследование по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены, в отношении товаров или услуг, предназначенных для малолетних".

Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

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