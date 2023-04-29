Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане

Фото: instagram.com/qkba2astana

Столичные хирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 успешно прооперировали 15-летнюю пациентку с так называемым "синдромом Рапунцель", передаёт BaigeNews.kz.

Девочку-подростка доставили в Астану из Атырауской области. Пациентка жаловалась на периодические боли в животе и рвоту после приёма пищи. Сначала родители обратились в поликлинику, где их дочери провели процедуру ФГДС, затем поставили диагноз и направили в столичную клинику. Деовчку прооперировал главный внештатный детский хирург Астаны Ринат Байгиреев.

"В нашу больницу поступил ребёнок с трихобезоаром желудка. Названный в честь сказочной героини Рапунцель, этот синдром считается крайне редким заболеванием, при котором человек заглатывает волосы. В результате большое количество скопившихся в желудке спутанных волос приводит к образованию трихобезоара, или "волосяной опухоли", постепенно "закупоривая" желудок и вызывая его непроходимость. По форме такая опухоль повторяет форму желудка с длинным хвостом, доходящим до тонкой кишки", — рассказывается на официальной странице больницы в Instagram.

Согласно научным данным, 70 процентов пациентов с синдромом Рапунцель составляют женщины моложе двадцати лет.

Женские пряди обычно длиннее мужских, и их волосы задерживаются на слизистой оболочке желудка. Опухоль увеличивается в объёмах по мере того, как ребенок заглатывает волосы, и они скапливаются в неперевариваемую массу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от № 2 Көпбейінді қалалық балалар ауруханасы, Астана қаласы (@qkba2astana)

По словам специалистов, существует множество теорий, объясняющих появление у пациентов симптомов трихофагии. Например, детский негативизм, как средство борьбы со стрессом или хроническое недоедание.

"Трихофагия и пикацизм (извращение аппетита и неконтролируемое желание к поеданию несъедобных предметов) встречается у людей с острой нехваткой железа в организме. В некоторых описанных наукой случаях синдрома Рапунцель выдёргивание и поедание волос прекратились после принятия пациентом железосодержащих препаратов или прохождения курса лечения от целиакии. При исключении потенциальных причин данного недуга необходима обязательная комплексная помощь психолога", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев хирургическое вмешательство остается единственным эффективным методом единовременного извлечения волосяной опухоли и восстановления проходимости желудочно-кишечного тракта.