В социальных сетях появилась информация о том, что в Карагандинской области отчим насильно отдал девочку "замуж" за 38-летнего мужчину. Полиция возбудила уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что дядя девочки обратился за помощью к общественникам.

Информацию прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.

"В настоящее время ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка. Региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери. Комитет по охране прав детей держит ситуацию в центре внимания и принимает все необходимые меры для защиты прав ребенка", — сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 15-летней девушки, задержан и водворен в изолятор временного содержания.