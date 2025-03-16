Девочку отдали замуж в 15 лет: информацию прокомментировали в Минпросвещения
Дядя подростка обратился за помощью к общественникам.
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В социальных сетях появилась информация о том, что в Карагандинской области отчим насильно отдал девочку "замуж" за 38-летнего мужчину. Полиция возбудила уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
Известно, что дядя девочки обратился за помощью к общественникам.
Информацию прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана.
"В настоящее время ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка. Региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери. Комитет по охране прав детей держит ситуацию в центре внимания и принимает все необходимые меры для защиты прав ребенка", — сообщили в ведомстве.
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении 15-летней девушки, задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"Заявление поступило в полицию 15 марта, после чего незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках расследования проводятся необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи", — рассказали в полиции.
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