  • 30 Января, 17:02
  • BAIGENEWS

Девочку избили до сотрясения мозга на катке в Алматы

Ребёнок госпитализирован.

Сегодня, 16:12
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Фото: pxhere.com

Подростки подрались на катке в Жетысуском районе Алматы. Одна из девочек госпитализирована с серьёзными травмами, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 26 января.

"Состояние средней степени тяжести, стабильное, в динамике с улучшением. Диагноз: закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. 
Продолжает лечение в условиях стационара в отделении нейрохирургии", - отметили в ведомстве.

По факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка. 

"Участники происшествия установлены, доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошёл конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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