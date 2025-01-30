Подростки подрались на катке в Жетысуском районе Алматы. Одна из девочек госпитализирована с серьёзными травмами, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы 26 января.

"Состояние средней степени тяжести, стабильное, в динамике с улучшением. Диагноз: закрыта черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Продолжает лечение в условиях стационара в отделении нейрохирургии", - отметили в ведомстве.

По факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.

"Участники происшествия установлены, доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошёл конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в пресс-службе департамента полиции Алматы.