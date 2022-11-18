Девочку чуть не затоптали в школьном гардеробе в Талгаре

Фото: Кадр из видео

В школе №3 Талгара давка чуть не привела к трагическим последствиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

Портал опубликовал видеозапись, на которой школьники забирают свою одежду и перешагивают через упавшую ученицу, выходя из гардеробной.

"Школа после ремонта, но бардак! Ребенка затоптали, куда смотрит администрация школы? Это же дети? В гардеробе девочка упала, ее чуть не затоптали, нет ни вахтера, ни учителя кто должен смотреть за этим?", - возмущается родительница.

Случай произошёл накануне вечером. Как сообщает kris_p_talgar, по словам очевидцев, девочка потеряла сознание из-за давки. Позже ей всё же помогли встать.

"После этого случая в школе принято решение заносить куртки в классы, так как в штате нет гардеробщицы", - говорится в публикации Insragram-аккаунта.