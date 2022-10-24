Девочки-тройняшки родились в Таразе

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В перинатальном блоке Жамбылской областной многопрофильной больницы Тараза в семье Абдуллаевых из села Жалпак тобе родились тройняшки, передаёт BaigeNews.kz.

Глава семьи Алинур Абдуллаев трудится супервайзером. Мать Умида Аширова работает лаборантом. Вместе с супругом они воспитывают двух дочерей: Айлану 2015 года рождения и Амелию 2018 года рождения. Беременность оказалась полна сюрпризов для семьи, в третий раз молодая женщина забеременела сразу тройней.

"Девочки-тройняшки появились на свет раньше срока – на 35 неделе беременности. Вес малышек при рождении был 1980, 2120 и 2020 граммов. Их назвали красивыми именами - Айлин, Алия и Элиф. После рождения недоношенные дети были переведены в отделение неонатологии для дальнейшего обследования и выхаживания", - сообщила пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области.

Сейчас жизни девочек уже ничего не угрожает, за ними был организован специальный уход. Детки находятся с матерью. Она обучается уходу за малышами, грудному вскармливанию, купанию детей. Проводится консультирование матери по вопросам грудного вскармливания, уходу за маловесными новорожденными, а также обучению опасным симптомам.

Таким образом, в молодой семье, ставшей в одночасье многодетной, будут расти пять дочерей.