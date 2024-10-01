Девочка выстрелила ребёнку в глаз в школе в Павлодарской области

ЧП произошло в одной из школ в Павлодарской области. Девочка на перемене нечаянно выстрелила в подростка из игрушечного пистолета. Пластиковая пуля попала мальчику в глаз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.