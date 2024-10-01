Девочка выстрелила ребёнку в глаз в школе в Павлодарской области
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ЧП произошло в одной из школ в Павлодарской области. Девочка на перемене нечаянно выстрелила в подростка из игрушечного пистолета. Пластиковая пуля попала мальчику в глаз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
Как уточнили в областной детской больнице, инцидент произошёл после первого урока.
"Учащаяся 5 класса непреднамеренно попала в глаз другому ученику из игрушечного пистолета. Мальчика 2011 года рождения доставили в центральную районную больницу, откуда направили в детскую областную. В 14:00 самостоятельно обратились в травматологический пункт ОДБ. Подростка осмотрел дежурный офтальмолог. Выставлен диагноз "ушиб глазного яблока, ссадина конъюнктивы", - сообщили врачи.
Подростка госпитализировали в офтальмологическое отделение для динамического наблюдения.
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