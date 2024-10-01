  • 1 Октября, 21:22
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Девочка выстрелила ребёнку в глаз в школе в Павлодарской области

Сегодня, 21:12
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12
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Фото: pxhere.com

ЧП произошло в одной из школ в Павлодарской области. Девочка на перемене нечаянно выстрелила в подростка из игрушечного пистолета. Пластиковая пуля попала мальчику в глаз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Как уточнили в областной детской больнице, инцидент произошёл после первого урока.

"Учащаяся 5 класса непреднамеренно попала в глаз другому ученику из игрушечного пистолета. Мальчика 2011 года рождения доставили в центральную районную больницу, откуда направили в детскую областную. В 14:00 самостоятельно обратились в травматологический пункт ОДБ. Подростка осмотрел дежурный офтальмолог. Выставлен диагноз "ушиб глазного яблока, ссадина конъюнктивы", - сообщили врачи.

Подростка госпитализировали в офтальмологическое отделение для динамического наблюдения.

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