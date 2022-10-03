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almaty.tv Сегодня, 19:50
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Фото: almaty.tv

Девочка весом более пяти килограммов родилась в Алматы

Девочка весом 5328 граммов и ростом 60 сантиметров появилась на свет в роддоме №2 Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

У её 32-летней матери это были третьи роды. Они начались стремительно на 39-ой неделе беременности.

"Такие случаи - большая редкость. Женщина родила без каких-либо осложнений. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой", - сообщила и.о заместителя главврача Гульнар Куренова.

Мать девочки и не догадывалась, что у нее такой крупный плод. Проведённое ранее УЗИ показало вес 3,5-3,8 килограмма.

"Я сама не ожидала такого веса у моей дочери. Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу роддома. Здесь работают профессионалы своего дела", - сказала женщина.

Это второй за год случай в роддоме №2, когда на свет появляются богатыри. В мае акушеры приняли ребёнка весом 6020 граммов.

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#дети #роддом #беременность
Журналист
Сегодня, 19:50
107
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