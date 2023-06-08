Девочка утонула в Косшы: жители жалуются на нехватку карет скорой помощи

Фото: Паблик Косшы в instagram

Девочка-подросток утонула, купаясь в реке Саркырама в Косшы Акмолинской области. Очевидцы считают, что шанс спасти ребёнка был, но скорую помощь пришлось ждать слишком долго. Между тем, реанимацию до приезда неотложки проводили прибывшие на место трагедии врачи местной поликлиники. Тем не менее от момента вызова бригады до её приезда прошло 53 минуты. Горожане в очередной раз обратили внимание на проблему нехватки карет скорой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.



Сколько ехала скорая?

Трагедия произошла 7 июня на коммунальном пляже на реке Саркырама в Косшы. Четыре одноклассницы, как уточнили в ДЧС Акмолинской области, 2010-2011 годов рождения, пришли купаться. Девочки играли в воде с мячом, в какое-то время двое из подруг стали тонуть. Одну удалось спасти, другую, к несчастью, – нет.

"Дружинник-спасатель вытащил девочку на берег, она была ещё в сознании, пульс прощупывался, глаза открывала. Дружинник начал проводить сердечно-лёгочную реанимацию, его сменила волонтёр, потом – врачи поликлиники, их привезли на частной машине. Затем приехала скорая, но было уже поздно. Приедь они раньше, быть может, получилось бы вернуть к жизни, они же оборудованы – кислородом, дефибриллятором… Но медикам, конечно, лучше знать, какие были шансы", – не исключает начальник управления гражданской обороны Департамента по ЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.





Очевидцы утверждают, что скорую пришлось ждать больше часа.

"Действительно, ждали очень долго – больше часа точно. На станции моей подруге сказали, что "не ждите, нет свободных карет". Первую медицинскую помощь оказал спасатель. Я сразу позвонила депутату и волонтёру Ирине Осиповой, у неё есть сертификат, она умеет проводить реанимацию. Ира приехала минут через десять и продолжила откачивать девочку. В это время приехал на велосипеде папа, потом сестра и мама. Потом привезли врачей из местных поликлиник, они продолжили реанимацию. Полицию видели, а скорой всё не было. В 16.49 я звонила пресс-секретарю поликлиники "Жануя" со словами, что кареты нет. Их специалист сказала, вызов на контроле, едут две кареты – одна из Кабанбай батыра, другая – из города", – рассказала местная жительница С.

Во время проведения реанимационных манипуляций ребёнок был жив, подчеркнула очевидец.

"Девочка шевелила губами, даже приоткрывала глаза, у неё был пульс. Я лично – свидетель. У скорой есть весь реанимационный арсенал, но вся операция по спасению проводилась до приезда карет. Их потом две приехало. Эмоции, конечно, преобладают: при мне лицо малышки закрыли полотенцем. Я возмущена до глубины души! Пока в Косшы, наконец, не наладят работу медицины – не построят стационар, не увеличат число скорых машин и бригад – люди будут умирать", – заключила женщина.

Между тем, в управлении здравоохранения Акмолинской области уточнили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 16 часов 09 минут. Диспетчер передала вызов в 16:21 – ближайшей свободной бригаде скорой медицинской помощи посёлка Кабанбай батыр и бригаде скорой помощи города Косшы. Она, эта вторая машина, к слову, в тот момент везла пациента в клинику Астаны. А прибыла первая карета на пляж, как уточнили на станции, в 17:02. То есть спустя 53 минуты после вызова. Это, конечно, очень долго. Но о причинах такой задержки немного позже.



Был ли шанс?

Напомним, что тонули две девочки. Первую, к счастью, удалось откачать ещё до приезда неотложки, но благодаря ей.

"Девочку вытащили очевидцы. Диспетчер, проведя удержание звонка, по телефону инструктировала очевидца-прохожего, как проводить реанимационные мероприятия. Женщина правильно действовала по алгоритму – ребёнок задышал, прибежала мама, самостоятельно забрала пострадавшую домой", – отметили в облздраве.

Вторую пострадавшую, как утверждают в ведомстве, спасатель извлёк из воды через пятнадцать минут. При этом, по мнению врачей, в среднем мозг утонувшего погибает через пять-десять минут.

"Извлекли без признаков жизни, в состоянии клинической смерти. Со слов очевидцев, ребёнок был без сознания. На месте происшествия до приезда бригад скорой помощи, сердечно-лёгочную реанимацию проводили сотрудники семейно-врачебной амбулатории г. Косшы, сотрудники МЧС и полиции. По прибытию на место происшествия сотрудники скорой города Косшы с полным оснащением продолжили реанимационные мероприятия. На дефибрилляторе зафиксирована асистолия (прекращение деятельности сердца, сопровождается остановкой биоэлектрической активности на приборе – прим. авт.). Зафиксирована биологическая смерть", – заключили в управлении здравоохранения.

Объективности ради отметим, что врачи, которые прибыли на место происшествия первыми, – из семейно-врачебной амбулатории "Жануя" и поликлиники № 1 – утверждают, что предотвратить смерть было нельзя.



"Машин мало, но мы держимся"

В областной станции скорой медицинской помощи признают: ехали долго. Но на то свои веские причины. Всего на Косшы приходится три кареты. Этого вроде как достаточно – на 33 тысячи человек прикреплённого населения. Но, во-первых, на деле жителей там гораздо больше – почти втрое. И число постоянно растёт. Во-вторых, вызывают скорую все, в том числе те, кто прикреплён к столице. И обслуживают фельдшеры всех, будь то хоть иностранцы. Вот и получается, что фактических пациентов у местной неотложки куда больше. И трёх машин, мягко говоря, не достаточно. К слову, финансирование государства покрывает только "прикреплённую" часть. Но и эти три авто периодически выходят из строя.

"Буквально накануне этой трагедии у одной машины сломался двигатель. Мы проблему решили, и завтра механик будет его устанавливать. То есть на момент происшествия на пляже в Косшы работали две скорые. Есть ещё у поликлиники, но и она была занята. Стояла аномальная жара, число вызовов резко скакнуло вверх – гипертоники, сердечники, беременные и роженицы, дети с высокой температурой и травмами, ДТП. Нередки и необоснованные вызовы, когда фельдшерам приходится терять время из-за не требующих неотложной помощи случаев. Есть ещё машина амбулатории "Жануя", однако и она всё время занята", – пояснили на станции.





"Стационара – везём в Астану, теряем часы"

Но самая главная причина задержки бригад – отсутствие в Косшы и Целиноградском районе в целом стационара. Поэтому больных приходится везти в столицу, теряя драгоценные часы.

"Минимум два часа уходит на доставку пациента. Пока сдадут, бывает, человек прикреплён в Косшы или районе, тогда столичные больницы отказываются принимать. И возит наша скорая больного по Астане. Если бы был стационар и узкие специалисты на местах в нашем городе или районе, мы бы успевали. Кстати, в тот день (когда утонула девочка – прим. авт.) наши машины возили двоих пациентов в столицу – мужчину с нарушением острого мозгового кровообращения и тяжёлого ребёнка", – отметили в службе скорой медицинской помощи.

В ближайшее время на станции планируют рассматривать вопрос по расширению и усилению бригад скорой. Также намерены просить выделить освобождённую единицу специалиста по авто для проведения профилактического осмотра транспорта. Это позволит предупредить поломки, оперативно получать запчасти, проводить ремонт и, в конечном итоге, исключать причины выхода из строя карет.

И всё же очевидно, что решать вопрос нужно кардинально. Строительство стационара в планах местных властей есть, но сроки пока не ясные.



"Это уже вторая детская смерть на водоёме"

В заключение обращение от спасателей. Начались летние каникулы – время для детей любимое, но опасное. Часто на речки и озёра ребятишки приходят с надувными матрацами, на которых их легко уносит ветер. Выбирают неустановленные для купания места. Входят в воду, не умея плавать.

Отметим, что в Акмолинской области с начала купального сезона это уже вторая трагедия, когда на воде погибает подросток. Буквально на прошлой неделе 17-летняя девочка утонула в реке Есиль Целиноградского района. Без ведома взрослых купаться пришли опять же четыре девочки. Взявшись за руки, они начали кружиться в воде, в какой-то момент подруги начали тонуть.



Спасти удалось только троих – четвёртая оказалась далеко от берега.

"Как правило, родители не знают, куда отправились их дети. Понимаем, сложно уследить за подростками, чаще всего, они не говорят, что задумали купаться. И всё-таки надо быть строже, контролировать, быть постоянно на связи. Потому что ценой такой беспечности может стать смерть. Это страшно, такие истории мы пропускаем через себя, очень тяжело переживаем. Мы постоянно проводим профилактику, рейды, раздаём памятки, беседуем, учим плавать. При заезде детей на курорты учим плавать до трёхсот ребятишек, также в каркасно-модульных бассейнах в пришкольных лагерях, на небольших зонах отдыха, "лягушатниках" на водоёмах Кокшетау, Зеренды, Борового и так далее", – подчеркнул начальник управления гражданской обороны А. Акильжанов.

Но все эти усилия ничтожно малы, если дома нет настороженности…