  • 9 Января, 04:31
  • BAIGENEWS

Девочка спасла семью от пожара

Она увидела возгорание надворной постройки и предупредила отца.

Сегодня, 03:50
АВТОР
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МЧС РФ Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
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Фото: МЧС РФ

12-летняя девочка спасла всю семью от пожара в городе Златоуст Челябинской области России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

Она увидела, что горит надворная постройка, и предупредила отца. Пламя подбиралось к дому. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 78 квадратных метров. Огонь потушили 31 специалист и шесть единиц техники. Предварительно, всё случилось из-за короткого замыкания проводки.

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