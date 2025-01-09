Девочка спасла семью от пожара
Она увидела возгорание надворной постройки и предупредила отца.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
101Фото: МЧС РФ
12-летняя девочка спасла всю семью от пожара в городе Златоуст Челябинской области России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.
Она увидела, что горит надворная постройка, и предупредила отца. Пламя подбиралось к дому. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей. Никто не пострадал.
Площадь пожара составила 78 квадратных метров. Огонь потушили 31 специалист и шесть единиц техники. Предварительно, всё случилось из-за короткого замыкания проводки.