12-летняя девочка спасла всю семью от пожара в городе Златоуст Челябинской области России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РФ.

Она увидела, что горит надворная постройка, и предупредила отца. Пламя подбиралось к дому. Мужчина успел вывести на улицу жену и двоих детей. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 78 квадратных метров. Огонь потушили 31 специалист и шесть единиц техники. Предварительно, всё случилось из-за короткого замыкания проводки.