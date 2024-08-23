Девочка скончалась в бассейне близ Астаны, полиция ищет виновных

В пригороде Астаны на территории частной базы отдыха произошла трагедия. 16-летняя девочка после похода в бассейн получила тяжёлые травмы. Позже она скончалась в больнице, передаёт BaigeNews.kz.

По словам тренера танцевального коллектива, которая сопровождала девочек, несчастный случай произошёл 23 июля. Группа вместе с наставницей приехала на базу отдыха PRIMEVILL в Аршалынском районе.

Тренер Айдана Әбілтай отметила, что никто из сотрудников базы отдыха их не предупредил о правилах техники безопасности и запрете ныряния.

"Они ничего нам не говорили - о том, что нырять нельзя, и возраст девочек не спрашивали. Мне лишь дали на руки договор. Я спросила, о чём он. Парень на ресепшене ответил, что это по правилам поведения в комнате. Я сказала, что ладно и поставила подпись. Никаких табличек на видном месте о технике безопасности мы не видели. Правда, девочки заметили стенд где-то на улице, но не на территории бассейна. Я думаю, что информацию на нём никто и не читает", - сказала Айдана Әбілтай.

Девочки выстроились в очередь, чтобы прыгать в бассейн. Первой была Арайлым. Она с разбегу нырнула в воду. После чего вдруг всплыла на поверхность вверх спиной. Всё произошедшее зафиксировала камера, установленная в зале бассейна.

"Арайлым вытаскивали сами, втроём. Было тяжело и страшно. Человек в форме, возможно, спасатель, подошел позже, когда мы её уже вытащили. На вопрос об оказании помощи, он сказал, ну что я сделаю, скорую вызывайте", - вспоминает Айдана.

Как рассказала тренер, на тот момент Арайлым уже не чувствовала рук и ног. Она получила позвоночно-спинномозговую травму и множественные переломы позвонков. Первая карета скорой помощи приехала через 40 минут. У медиков не оказалось каталки и нужного оборудования. Они только поставили обезболивающие уколы и уехали. Вторая бригада приехала через 20 минут и отвезла ребёнка во взрослую больницу.

"Мы делали всё, чтобы она не уснула. Она была очень напугана и в шоке говорила о том, что скоро умрёт. Меня поражает равнодушие, халатность и грубость медперсонала. Как они небрежно относились к пациентке, как грубо укладывали на каталку, отвезли не туда, куда следовало, пока наконец-то не госпитализировали", - возмущена Айдана Әбілтай.

Медики городской детской больницы сделали девочке операцию на позвоночник. Однако это не спасло Арайлым. Через 12 дней она скончалась на руках у матери из-за остановки сердца.

"Она была звёздочкой – добродушной и жизнерадостной. Улыбка не сходила с её лица. Как старшая в многодетной семье всегда заботилась о братишках и сестрёнках. Участвовала в городских конкурсах по танцам и занимала призовые места. Мы надеялись до последнего, что она даже если и останется инвалидом, но выживет. Чуда не произошло. Шестого августа она покинула мир. Родители не могут оправиться от горя", - рассказала тётя девочки Батыргул Жубанбаева.

Родственники погибшей собираются подать иск в суд на базу отдыха и скорую помощь. Они считают, что девочка скончалась из-за халатности.

"Я считаю, что на лицо халатность. Если бы они предупредили, что там нырять запрещено и опасно, то девочки бы не делали это. Во-вторых, табличек с правилами на видном месте не было. Но даже если ЧП случилось, то нужно было оказать первую медицинскую помощь. А где и что делал спасатель? Где медсестра? Почему надзорные органы не контролируют на предмет безопасности зоны отдыха и развлечения должным образом? Мы как родители теперь очень переживаем за детей", - говорит Батыргул.

В ответ на обращение корреспондента BaigeNews.kz представители загородного комплекса PRIMEVILL дали комментарий.

"23 июля несовершеннолетний ребёнок прибыл в комплекс на отдых в сопровождении двух взрослых, взявших на себя всю ответственность, они были надлежащим образом ознакомлены с правилами пребывания на территории комплекса PRIMEVILL, в том числе и в письменном виде. На территории комплекса в зоне бассейна имеется стенд с правилами посещения, многочисленные таблички о запрете ныряния в чашу бассейна, аптечка, необходимые спасательные плавательные средства. В момент инцидента на территории бассейна находился дежурный спасатель, который незамедлительно оказал первую доврачебную помощь, помог подняться ребёнку из воды, сотрудниками сразу же была вызвана "скорая помощь", несовершеннолетнего ребёнка забрала карета "скорой помощи" через час. Вся необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения переданы органам полиции, ведётся следствие. Руководство комплекса всё время нахождения ребёнка в больнице находилось в контакте с медицинским персоналом больницы, готовы были в любой момент оказать посильную помощь. Ещё раз выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким девочки", - ответили в комплексе.

По видео видно, как девочка нырнула в бассейн без защитных приспособлений. Предупреждена она была об опасности, как заверяет руководство комплекса, или нет, будут выяснять следователи. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 306 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).