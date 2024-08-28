Девочка сгорела заживо: стали известны подробности трагедии в Актюбинской области

10-летняя девочка сгорела в автомобиле, припаркованном во дворе частного дома в Актюбинской области. Стало известно, как такое могло произойти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Как рассказали в акимате сельского округа, семья благополучная. Мама погибшей девочки работает учителем в школе, папа - на местном месторождении.

В семье трое детей. Старший недавно женился, второй сын - школьник, 10-летняя девочка в связи с болезнью обучалась на дому.

В тот день родители приехали из Хромтау, машину поставили во дворе и зашли домой. Девочка вышла на улицу поиграть.

Через некоторое время соседи сообщили, что машина во дворе загорелась. Пока приехали пожарные, авто тушили своими силами. А после в салоне нашли тело ребёнка.

Трагедия произошла 27 августа в селе Дон Хромтауского района. Причины возгорания авто выясняются. По факту гибели ребёнка начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.