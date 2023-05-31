Девочка сбросилась с крыши 16-этажки в Петропавловске

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Девочка-подросток сбросилась с крыши многоэтажки в Петропавловске. Прибывшие на вызов полицейские уже ничем не смогли ей помочь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло на улице Жамбыла.

"В 15:15 на оперативный канал 102 поступил звонок о том, что на крыше одного из 16-этажных жилых домов стоит девочка. Незамедлительно выехавшими на указанный адрес полицейскими обнаружено тело девочки без признаков жизни. Сотрудниками следственно-оперативной группы установлена личность пострадавшей. По предварительной версии, 15-летняя горожанка совершила суицид, прыгнув с крыши дома", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК.

Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение.