Девочка родилась в поезде "Павлодар-Туркестан"
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Роды у пассажирки приняли проводники поезда сообщением "Павлодар-Туркестан". На свет появилась здоровая девочка, передаёт BaigeNews.kz.
"10 апреля в 16:30 в поезде №46, следующем из Павлодара в Туркестан, у молодой мамы Зейнеп Абдукаримовой внезапно начались роды. Женщину сопровождала мать. Проводники поезда Анар Амандыкова и Назерке Талгарбаева оказали первую помощь, создали в вагоне все необходимые условия и благополучно приняли роды", - сообщили в пресс-службе компании КТЖ.
Поездная бригада действовала согласно должностной инструкции: на ближайшую станцию вызвали "скорую".
На станции Сары-Шаган новорождённую вместе с мамой передали врачам. Девочку назвали Мереке.
За последние три года в поездах АО "Пассажирские перевозки" на свет появилось 13 малышей.
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