Девочка родилась в поезде "Павлодар-Туркестан"

Роды у пассажирки приняли проводники поезда сообщением "Павлодар-Туркестан". На свет появилась здоровая девочка, передаёт BaigeNews.kz.

"10 апреля в 16:30 в поезде №46, следующем из Павлодара в Туркестан, у молодой мамы Зейнеп Абдукаримовой внезапно начались роды. Женщину сопровождала мать. Проводники поезда Анар Амандыкова и Назерке Талгарбаева оказали первую помощь, создали в вагоне все необходимые условия и благополучно приняли роды", - сообщили в пресс-службе компании КТЖ.