Девочка покончила с собой в Костанае
Она училась в специализированной школе-лицее-интернате.
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
259Фото: Unsplash
Суицид совершила ученица специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий "Озат", передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в ДП.
Иную информацию не сообщили в интересах следствия.
10 апреля в СКО нашли тело подростка в сарае.
В марте школьник совершил самоубийство в Байдибекском районе Туркестанской области.
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