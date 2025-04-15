Сегодня, 16:11

Сегодня, 16:11

Суицид совершила ученица специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий "Озат", передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в ДП.

Иную информацию не сообщили в интересах следствия.

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