В американском городе Мэдисон (штат Висконсин) произошла стрельба в частной христианской школе. Сообщается, что погибли три человека и ещё семь были ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP.

В полиции рассказали, что найдено тело стрелка. Это учащаяся школы, 15-летняя Натали Рапнов. Шэф местной полиции Шон Барнс предположил, что она могла совершить самоубийство.

"Сегодня печальный, печальный день не только для Мэдисона, но и для всей нашей страны", - приводит слова Барнса агентство AP.

Школьница могла стрелять из пистолета калибра 9 мм.

Учебное заведение, в котором произошла стрельба - христианская частная школа Abundant Life. Всего в ней учатся около 390 детей. Сейчас она находится под наблюдением полицейских.

Напомним, в Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, погиб ребенок.