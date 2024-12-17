Девочка открыла стрельбу в США: есть погибшие
Она, возможно, стреляла из 9-миллиметрового пистолета.
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В американском городе Мэдисон (штат Висконсин) произошла стрельба в частной христианской школе. Сообщается, что погибли три человека и ещё семь были ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP.
В полиции рассказали, что найдено тело стрелка. Это учащаяся школы, 15-летняя Натали Рапнов. Шэф местной полиции Шон Барнс предположил, что она могла совершить самоубийство.
"Сегодня печальный, печальный день не только для Мэдисона, но и для всей нашей страны", - приводит слова Барнса агентство AP.
Школьница могла стрелять из пистолета калибра 9 мм.
Учебное заведение, в котором произошла стрельба - христианская частная школа Abundant Life. Всего в ней учатся около 390 детей. Сейчас она находится под наблюдением полицейских.
Напомним, в Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу, погиб ребенок.
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