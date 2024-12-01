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Девочка избила и сняла на видео одноклассницу в Жанаозене

Оштрафовали родителей хулиганки.

Сегодня, 16:18
АВТОР
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Pixabay / Skitterphoto Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: Pixabay / Skitterphoto

В Жанаозене школьница нанесла побои сверстнице за клевету о себе, сняв инцидент на видео. Кадры увидела мама пострадавшей школьницы и обратилась с заявлением в полицию. Суд наложил штраф на родителя автора видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Согласно материалам дела, 11-летняя школьница пришла домой к своей однокласснице и предложила выйти в подъезд. Со словами "Зачем ты говоришь про меня клевету?", она нанесла ей побои и сняла происходящее на видео. О существовании записи узнала мама пострадавшей девочки и обратилась с заявлением в полицию, приобщив в качестве доказательств увиденные кадры. 

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, совершившего умышленное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения (часть 3 статьи 127 КоАП РК) на родительницу правонарушительницы наложили штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге)", — сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Пока на апелляцию никто не подавал.

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