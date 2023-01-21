Девочка-гигант родилась в Актау

Фото: pt.healthmens.org

В Актауском городском перинатальном центре появилась на свет малышка весом пять килограммов 800 граммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации пресс-службы медучреждения, девочка родилась 19 января. Состояние мамы и ребёнка удовлетворительное.

Девочка-батыр стала пятой по счёту у 26-летней жительницы Форт-Шевченко. Как сказали врачи, персонал роддома готовился к рождению крупного малыша, но вес девочки удивил всех.

"Я родила 19 января в 12:35 часов девочку весом 5 800 граммов, ростом 65 сантиметров. Роды были естественными. Чувствую себя хорошо. Хочу поблагодарить Шолпан Идрисовну, акушерку Жазиру ханым и всех, кто помогал мне. Это мой пятый ребёнок. Я многодетная мама. Мои дети все рождались с крупным весом. Сейчас моя малышка чувствует себя хорошо. Дома нас уже ждут родные", — поделилась мама новорождённой — Айгуль Жумабаева.

По словам директора АГПЦ Галии Махимовой, в центре в 2022 году на свет появилось 17 младенцев-гигантов. Причины появления на свет таких детей могут быть разные, но в случае с Айгуль Жумабаевой налицо наследственность, говорят врачи.

"Роженица поступила к нам 18 января, все анализы были сданы, УЗИ плода провели и стали готовиться к родам. В шесть утра 19 января провели стимулирующие манипуляции. В 12:35 она уже самостоятельно родила. Никаких показаний для операций не было, несмотря на то, что мы знали, что плод будет крупный. Женщина была здоровой", — прокомментировала Галия Махимова.

Как сказала Галия Амангельдиевна, 19 января родился ещё один малыш весом 5 200 граммов. А сегодня врачи прооперировали маму, у которой родился малыш весом 4 700.

Стоит отметить, что одним из крупных детей, рождённых в городском перинатальном центре в прошлом году, был мальчик весом 6 200.