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Девочка-богатырь родилась в Алматы
В алматинском роддоме №4 появилась на свет девочка-богатырь. Её вес пять килограммов 100 граммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Роды у женщины прошли естественным путём. Мать и новорождённая Дарья уже готовятся к выписке.
Это четвёртый ребёнок в семье.
"Мне 38 лет. Старшей дочери 11 лет, сыну девять, втором сыну 2,7 года. И вот девочка, Дарья – от слова дар, подарок. Бог подарил нам четверых детей. Старшая дочь тоже родилась с крупным весом – 4 100 граммов, и Даша крупненькая, тяжеловато далась. Спасибо нашим врачам за то, что помогли появиться на свет моей доченьке. Свою работу они делают на пять баллов", - сказала алматинка Наталья.
Крупный плод теперь не редкость, отмечают врачи. С начала года в роддоме №4 на свет появился 621 ребёнок с весом выше 4 килограмма и 10 детей с весом выше пяти килограммов. Причины развития крупного плода - сахарный диабет у беременной, гемолитическая болезнь (заболевание возникает из-за резус-конфликта ребёнка и его матери), наследственность, вторая и последующие беременности, питание беременной – если женщина злоупотребляет углеводной пищей
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