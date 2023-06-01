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akorda.kz Сегодня, 15:47
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Сегодня, 15:47
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Фото: akorda.kz

Детям провели экскурсию по главному зданию страны - Акорде

В Международный день защиты детей – 1 июня с познавательной экскурсией в Акорде побывали около 70 учащихся из всех регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

Среди них победители международных и республиканских олимпиад, отличники учёбы.

В ходе экскурсии дети посетили Центральный парадный холл на первом этаже и Торжественный зал, в котором проводятся официальные приёмы. Учащиеся также осмотрели Восточный, Мраморный, Золотой, Овальный и другие залы, предназначенные для переговоров и встреч, а также библиотеку.

Затем детям рассказали об интересных фактах, связанных с главным зданием страны.

Видео: пресс-службы Акорда
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Сегодня, 15:47
184
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