Детям нельзя приходить в школу с крашенными волосами - министр
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Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос журналистов и родителей - можно ли детям с крашенными волосами посещать школы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Конечно, нет. Это же дисциплина", - заявил Гани Бейсембаев.
По его словам, и родители, и ученики должны понимать, что школа - это место, куда идут за знаниями.
"Мы должны уделить этому вопросу повышенное внимание. В каждой школе есть внутренние правила. Она не должна отходить от своей первостепенной задачи - давать качественное образование и сознательное воспитание. Во внутренних правилах школ сказано о важности высокой успеваемости детей, соблюдении правил, о необходимости строго придерживаться утверждённой школьной формы. Эти вещи делаются неспроста", - сказал министр.
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