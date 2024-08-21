Детям нельзя приходить в школу с крашенными волосами - министр

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос журналистов и родителей - можно ли детям с крашенными волосами посещать школы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Конечно, нет. Это же дисциплина", - заявил Гани Бейсембаев.

По его словам, и родители, и ученики должны понимать, что школа - это место, куда идут за знаниями.