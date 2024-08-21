  • 21 Августа, 18:02
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Детям нельзя приходить в школу с крашенными волосами - министр

Сегодня, 16:48
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pixabay Сегодня, 16:48
Сегодня, 16:48
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Фото: pixabay

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос журналистов и родителей - можно ли детям с крашенными волосами посещать школы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Конечно, нет. Это же дисциплина", - заявил Гани Бейсембаев. 

По его словам, и родители, и ученики должны понимать, что школа - это место, куда идут за знаниями.

"Мы должны уделить этому вопросу повышенное внимание. В каждой школе есть внутренние правила. Она не должна отходить от своей первостепенной задачи - давать качественное образование и сознательное воспитание. Во внутренних правилах школ сказано о важности высокой успеваемости детей, соблюдении правил, о необходимости строго придерживаться утверждённой школьной формы. Эти вещи делаются неспроста", - сказал министр.

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