Детям из пострадавших от пожара районов в Казахстане помогут сдать экзамены и организуют отдых

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В Минпросвещения взяли на контроль обеспечение безопасности и охрану прав детей из районов, пострадавших от лесного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Комитета по охране прав детей, из сёл Булак, Талица и Успенка эвакуированы 64 ребёнка. Их разместили в двух колледжах в Семее. Ребят обеспечили всем необходимым, горячим питанием, организована помощь профессиональных психологов.

Для семей организовали развлекательные мероприятия с посещением достопримечательностей и кинотеатров.

Для выпускников 9 и 11 классов, эвакуированных из сёл, создали условия для сдачи итоговой аттестации. Проведение выпускных экзаменов планируется в школах Семея.

По поручению министра просвещения РК в регион выехала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.