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  • Детям из пострадавших от пожара районов в Казахстане помогут сдать экзамены и организуют отдых
pixabay.com/_Kardinal_ Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57
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Фото: pixabay.com/_Kardinal_

Детям из пострадавших от пожара районов в Казахстане помогут сдать экзамены и организуют отдых

В Минпросвещения взяли на контроль обеспечение безопасности и охрану прав детей из районов, пострадавших от лесного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz

По информации Комитета по охране прав детей, из сёл Булак, Талица и Успенка эвакуированы 64 ребёнка. Их разместили в двух колледжах в Семее. Ребят обеспечили всем необходимым, горячим питанием, организована помощь профессиональных психологов.

Для семей организовали развлекательные мероприятия с посещением достопримечательностей и кинотеатров.

Для выпускников 9 и 11 классов, эвакуированных из сёл, создали условия для сдачи итоговой аттестации. Проведение выпускных экзаменов планируется в школах Семея. 

По поручению министра просвещения РК в регион выехала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова. 

"Планируется посещение детей погибших работников лесничества. Министерством предлагается летний отдых в лучших оздоровительных центрах страны. При согласии родителей детям будет оказываться квалифицированная помощь психологов. С нового учебного дети будут охвачены бесплатным горячим питанием, обеспечены школьной формой и другими школьными принадлежностями", - сообщили в Минпросвещения.

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Сегодня, 17:57
297
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