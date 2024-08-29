Детскую железную дорогу возрождают после почти 30 лет простоя в Семее

Руководство КТЖ встретилось с акимом области Абай Нурланом Уранхаевым и обсудило возрождение детской железной дороги в Семее. Объект перестал действовать в 1995 году, передаёт BaigeNews.kz.

Cтроительство детской железной дороги находится на финальной стадии. В тестовом режиме проведён запуск подвижного состава, который состоит из вагонов и тепловоза, произведённых на Камбарском машиностроительном заводе в Удмуртии. Все конструкции выполнены с учётом современных требований безопасности и комфорта.

Руководство КТЖ выразило готовность оказать всестороннюю поддержку в процессе эксплуатации детской железной дороги, а также в обучении необходимого персонала.

Обсуждается возможность создания специального детского кружка, где школьники смогут изучать основы железнодорожной профессии. Такой кружок станет отличной платформой для будущих специалистов. Главная цель - формирование у молодёжи интереса к железнодорожному делу и предоставление начальных профессиональных навыков.