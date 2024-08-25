Детскую железную дорогу восстановили в Семее

В Семее на острове Бейбітшілік скоро запустят железную дорогу, которая станет местом притяжения и способом передвигаться для жителей и гостей города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Объектив Восток".

"Мы проводим пробный запуск подвижного состава – три вагона и тепловоз. Мы уже все установили, обкатали и проверили. Состав готов к использованию. Как только мы завершим укладку дорожного полотна, мы его запустим. Сейчас также строится новый перрон, который будет чуть выше старого", — рассказал подрядчик Геннадий Пьянов.

Новая дорога построена на месте исторической детской железной дороги, которая была разрушена в 90-х годах прошлого века.