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Детскую железную дорогу восстановили в Семее

Сегодня, 07:23
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Детскую железную дорогу восстановили в Семее Сегодня, 07:23
Сегодня, 07:23
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В Семее на острове Бейбітшілік скоро запустят железную дорогу, которая станет местом притяжения и способом передвигаться для жителей и гостей города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Объектив Восток". 

"Мы проводим пробный запуск подвижного состава – три вагона и тепловоз. Мы уже все установили, обкатали и проверили. Состав готов к использованию. Как только мы завершим укладку дорожного полотна, мы его запустим. Сейчас также строится новый перрон, который будет чуть выше старого", — рассказал подрядчик Геннадий Пьянов.

Новая дорога построена на месте исторической детской железной дороги, которая была разрушена в 90-х годах прошлого века.

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