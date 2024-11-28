Детскую железную дорогу откроют после почти 30 лет простоя в Семее

Жителей и гостей Семея приглашают на открытие детской железной дороги на острове Бейбітшілік, передаёт BaigeNews.kz.

С 1995 года объект был закрыт. В этом году после строительства и реставрации дорога вновь станет радовать маленьких горожан.

Отправиться в увлекательное путешествие в вагоне поезда и посмотреть красоты острова можно будет 30 ноября в 12:00.