  • 28 Ноября, 20:50
  • BAIGENEWS

Детскую железную дорогу откроют после почти 30 лет простоя в Семее

С 1995 года объект был закрыт.

Сегодня, 20:43
АВТОР
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rail-news.kz Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: rail-news.kz

Жителей и гостей Семея приглашают на открытие детской железной дороги на острове Бейбітшілік, передаёт BaigeNews.kz.

С 1995 года объект был закрыт. В этом году после строительства и реставрации дорога вновь станет радовать маленьких горожан.  

Отправиться в увлекательное путешествие в вагоне поезда и посмотреть красоты острова можно будет 30 ноября в 12:00.

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