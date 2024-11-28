Детскую железную дорогу откроют после почти 30 лет простоя в Семее
С 1995 года объект был закрыт.
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
31Фото: rail-news.kz
Жителей и гостей Семея приглашают на открытие детской железной дороги на острове Бейбітшілік, передаёт BaigeNews.kz.
С 1995 года объект был закрыт. В этом году после строительства и реставрации дорога вновь станет радовать маленьких горожан.
Отправиться в увлекательное путешествие в вагоне поезда и посмотреть красоты острова можно будет 30 ноября в 12:00.
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