Детский туризм в Казахстане: проблемы и перспективы развития

Фото: управление образования Акмолинской области

Актуальной в Казахстане остаётся проблема нехватки загородных детских оздоровительных лагерей. С одной стороны, эта социальная ниша представляется непривлекательной для бизнеса, с другой – родители опасаются доверять свои чада из-за несчастных случаев, которые время от времени происходят в лагерях. Что тормозит развитие детского туризма в стране, и какие меры государственной поддержки могли бы придать ему новый импульс? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту BaigeNews.kz ответил председатель республиканской ассоциации детско-юношеского туризма Кайрат Султанов.

"Свежий воздух "роняет" рейтинг айфонов"

Начать разговор решили с вопроса о пользе оздоровительных лагерей. Кайрат Султанов глубоко убеждён, что отдых для детей должен быть загородным и длиться не менее 10-15 дней.

"Да, для учеников организовывают пришкольные лагеря, где кормят один раз, спят в тихий час, грубо говоря, на матрацах. Но они и так проводят в школе по девять месяцев – по мне, так это неправильно. Тем более зачастую в зданиях параллельно идёт ремонт, белят-красят. Сегодня многие дети освобождены от физкультуры, физической нагрузки практически нет. Результат налицо – слабое здоровье, сколиоз, плоскостопие, внутричерепное давление, лишний вес, на экскурсиях долго ходить не могут: ноги натирает, одышка, головокружение. Вдобавок ко всему после пандемии и как следствие онлайн-учебы – у многих ухудшилось зрение. А в загородных лагерях свежий воздух, активный, качественный отдых, пятиразовое питание, увлекательные мероприятия", – перечисляет председатель ассоциации детско-юношеского туризма.

Педотряды, экскурсии, поездки, прогулки по лесу, навыки разжигания костра – одним словом, романтика. Хотя, что уж тут скрывать, с современными детьми сложно что-либо делать, разводит руками собеседник.

"Но уже спустя пару дней ребята начинают эволюционировать, меняются на глазах, – смеётся. – Рейтинг айфонов-смартфонов резко идёт на спад. Дети ведь живут в комнатах, отрядах – отсюда развиваются корпоративный дух, сплочённость. Сегодня мы много говорим о том, как важно вернуть "в тренд" патриотизм. Но говорить об этом на уроке – это одно. Когда дети приезжают в лагерь, то проявляют себя совсем с другой стороны, даже самые тихие. Они вдруг открывают в себе принципиальность и отвагу, новые таланты. Школе всего не успеть, родители вынуждены много работать, чтобы вовремя гасить кредиты. ДОЦ заполняет эти пробелы".

"Государство – плохой бизнесмен"

"В 90-х годах в Казахстане насчитывалось более 450 ДОЦ или лагерей, как мы их привыкли называть. На территории бывшей Кокчетавской области – 64. В 2019-м было, если не ошибаюсь, 236, а в Акмолинской оставалось 34, потом 19. На сегодня функционирующих в регионе осталось, насколько я знаю, 14. Если посчитать охват маленьких и юных наших граждан загородным отдыхом – причём я не имею в виду разные тематические, пришкольные, юрточные лагеря, речь идёт о полноценных ДОЦ, – мы сегодня не можем охватить и пять процентов всех детей страны", – разводит руками Султанов.

К слову, один загородный лагерь в Акмолинской области удалось сохранить, можно сказать, в последний момент. Нацкомпания планировала продать ДОЦ, но, после вмешательства акима, безвозмездно передала в госсобственность.

Почему лагерей становится меньше?

"Сегодня невыгодно заниматься этим видом бизнеса. Впрочем, я неправильно выразился: детский отдых – это не бизнес, это социальный проект. А налоговая и другие госорганы видят исключительно коммерческий смысл. Почему непривлекательно? В первую очередь, потому что дети сейчас слабые, ответственность большая – не дай бог, несчастный случай. А трагические истории нет-нет да и будоражат нас, так ведь? И ещё одна важная причина – государство сегодня, к сожалению, не создало условия для развития детского туризма", – констатирует Султанов.

Он напомнил о 85 пункте предвыборной платформы президента Казахстана – об открытии в стране 50 детских лагерей.

"Правительство работает над поручением, администратором программы выступает Министерство просвещения. Но работать над этой задачей, я считаю, должны все отрасли – культура и спорт, правоохранительная система и ЧС, авиаперевозки и железная дорога, связь, интернет, ГСМ, лёгкая промышленность и питание... При этом хорошо бы ДОЦы были по аналогии с "Балдаурен" – круглогодичные, чтобы дети могли отдыхать и оздоравливаться без отрыва от учёбы. После известных событий в Экибастузе Акмолинская область приняла их учеников на зимние каникулы, около 200 человек. Оказалось, у нас нет зимних специализированных загородных лагерей", – отметил собеседник.

При этом он уверен, что построить новые лагеря силами только за счёт государства невозможно. По мнению председателя ассоциации, должны подключиться крупные национальные компании, бизнес. В то же время на сегодня в Казахстане нет комплексной, внятной программы по развитию детского загородного отдыха. Нужно обязательно разработать дорожную карту и, в первую очередь, подкрепить её финансами.

"Гослагеря – плохой бизнесмен. 114 ДОЦ по Казахстану – государственные. Минкультуры и спорта после пандемии провели инвентаризацию – в стране, оказывается, есть лагеря, которые построили ещё в 1937 году, представляете? Многим больше 40 лет, они, понятное дело, нуждаются в реконструкции и модернизации. В Акмолинской области многие, включая тот же "Балдаурен", требуют капремонта. Давно пора отходить от совдеповских зданий, где те же туалеты через дорогу – торчат большие ямы, и дети боятся, как бы не упасть. Насколько я помню, благоустроенные тёплые туалеты имеют всего около 60 казахстанских детских лагерей. Это примерно лишь четвёртая часть", –констатировал Кайрат Абайдуллаевич.

"Нужна комплексная программа по развитию детского загородного отдыха"

По его словам, отрицательно на состоянии зданий сказалась передача ДОЦ от акиматов – управлениям образования.

"Акиматы переживали за лагеря и худо-бедно ремонтировали помещения. Образование не может их содержать, сегодня идёт тенденция, что сбрасывают с себя, передают в доверительное управление. Таким образом, сегодня курирует и финансирует гослагеря, хоть и не на должном уровне Министерство просвещения. А должны финансировать, по моему мнению, местные исполнительные органы, потому что бюджет местный", – говорит председатель ассоциации.

К слову, коммерческие ДОЦ остаются "бесхозными".

Таким образом, ребятишки попадают в ДОЦ тремя "путями" – когда родители купили путёвку, по линии всеобуча (социально уязвимые категории) и благодаря профсоюзам нацкомпаний (во многих путёвки на оздоровление детей сотрудников входят в соцпакет).

Кайрат Султанов предлагает: неплохо было бы ввести подушевое финансирование – госзаказ на ребёнка определённого возраста. Как например, в России:

"Там это для детей от 7 до 15 лет, выделяют на летние каникулы по 25 тысяч рублей на каждого ребёнка. И плюс от 6 до 12 тысяч рублей выделяют губернаторы в своих областях. Так, например, я знаю, было в Омской. В 2013-14 годах построили новые здания, советских мало осталось. Я был недавно в Тюмени, где проходил большой семинар на тему развития ДОЦ, подготовки вожатых. Они намного вперёд ушли, мощно работают. И всё же проблема нехватки лагерей остаётся, поэтому они заинтересованы отправлять своих юных граждан на отдых в Казахстан".

Председатель республиканской ассоциации детско-юношеского туризма предложил выход, как провести модернизацию ДОЦ.

"Berekebank как принадлежащий организации с госучастием мог бы разработать отдельную программу финансирования для лагерей. Это могло выглядеть так: сначала провести инвентаризацию, а потом выделить деньги беспроцентно, которые бы возвращались государству после проведения модернизации", – уточнил он.

Какие меры господдержки приняты?

В своё время Кайрат Султанов в составе рабочей группы при Мажилисе Парламента готовил проекты мер господдержки для развития туризма. Семь пунктов из них в Казахстане с прошлого года уже благополучно работают. Так, например, государство компенсирует предпринимателям 10 процентов от расходов на возведение и реконструкцию туробъектов. Столько же – за строительство объектов придорожного сервиса. 25 процентов от стоимости купленных туристических автобусов тоже возмещается.

"Нехватку автобусов мы особенно остро почувствовали во время проведения международной выставки EXPO. Попутно отмечу другую проблему: в Казахстане, к сожалению, не собирают именно туристические автобусы. Они энергоэффективные, экономные, мало выбросов в атмосферу, обеспечивают семейную безопасность. К слову, стоимость одного европейского (не китайского) автобуса – 250 тысяч евро, проще лагерь купить", – отметил собеседник.

К слову, ещё один инструмент господдержки, о котором мечтают турбизнесмены, – предоставление транспорта и оборудования в лизинг.

"Сегодня, чтобы купить автобус, надо получить кредит. При этом в залог банку уходят и сам автобус, и ещё дополнительно ставишь что-то. А если в лизинг, только автобус будет в залоге. Также хорошо бы иметь возможность приобретать в лизинг оборудование, технику, мебель. Детским лагерям нужно решить вопрос с модернизацией оборудования, в первую очередь, в столовых. Там всё ещё советское, энергию мотает – дай боже. Нужно поменять советские лавки на современные стулья, кровати – их же по 300-500 сразу надо. Если будут такие меры, конечно, лагеря будут развиваться", – считает Султанов.

При покупке горнолыжного оборудования для зимних курортов возмещается 25 процентов от затрат, а также за содержание санитарно-гигиенических узлов, то есть туалетов – каждый месяц по 83 тысячи тенге.

Туроператорам компенсируют затраты за каждого иностранного туриста, прибывшего в Казахстан по приобретённому турпакету, сумма субсидии – 15 тысяч тенге на человека.

Стопроцентно возмещается стоимость детского авиабилета по Казахстану, который прилетел на отдых с родителями или близкими родственниками, опять же при наличии пакета дома отдыха.

"Мы теперь предлагаем ввести такую меру для организованных детских групп – пусть не стопроцентная, а частичная компенсация. Они же тоже по пакету на 10-15 дней летят. Тогда воспользоваться такой льготой смогут куда больше детей. Бесплатно летать по турпакету с родителями в Казахстане дети могут вот уже больше года, но этими услугами в прошлом году по стране воспользовались всего 1 480 ребятишек. Это как раз в среднем объём одного лагеря", – поделился Кайрат Абайдуллаевич.

"Плата за воздух", или Налоговые коллизии

Главный тормоз в развитии любого стартап-бизнеса в Казахстане сегодня – НДС, уверен председатель ассоциации.

"Детским оздоровительным центрам тяжело рассчитываться по НДС: это не производители, они оказывают услуги. Причём детям, – сетует он. – В соседней стране, кстати, НДС для детских лагерей вообще отменили, как для дополнительного образования. Получается, лагерь работает неполных три летних месяца. И за эти три месяца они автоматически становятся плательщиками НДС. Если в своё время этот налог не высветили, не показали, то ещё 15 процентов от суммы НДС (63 миллиона тенге) штрафных санкций платят".

О плате "за воздух" Кайрат Султанов на разных уровнях говорит уже не первый год, но пока "воз и ныне там".

"В Акмолинской области три национальных природных парка, и все лагеря находятся на их территории. К слову, в Казахстане таких ДОЦ более 60-ти. Так вот ребёнок заезжает на территорию, и лагерь платит за каждый день его пребывания. 15 дней отдыхает – 15 дней оплачивает, умножьте цифру на количество ребятишек. Также платим налог за каждый день пребывания работников, сейчас это 324 тенге. За год – более 115 тысяч только за то, что сотрудник прибыл к себе на работу. Скажите, когда нефтяник приходит на работу, работодатель платит, что он на вышке? Только в сфере туризма такое сделали. Этот налог существует с 2007 года и, будучи депутатом облмаслихата, и в составе рабочей группы Мажилиса Парламента я неоднократно поднимал этот вопрос, но тщетно", – разводит руками.

Он приводит цифры: в один год республиканский "Балдаурен" заплатил 52 млн тенге просто за пребывание детей, "Звёздный" – около 11 миллионов. Солидные суммы, которые можно было потратить на тот же капремонт или покупку современного оборудования.

"Дети, попав на курорт, конечно же, хотят выйти в лес, на экскурсию. Чтобы вывести их на территорию нацпарка, нужно заплатить по 600 тенге за человека. Мало платы за каждый день пребывания, так ещё и за турмаршрут. И это ведь не единожды", – говорит Султанов.

Если сравнить все налоги, допустим, всех охотхозяйств (за которые всегда ратуют "наверху") на территории Акмолинской области, а их около 130, и детских лагерей (около 19 по области), то получится дистанция огромного размера. Ведь, по словам председателя ассоциации, один "Балдаурен" платит больше налогов, чем все охотхозяйства вместе взятые.

"Поэтому сегодня многие предприниматели из детского туризма предпочитают перейти во взрослый. А ведь это не менее стратегическая отрасль, чем, допустим, военная оборона, это наше будущее. Здоровье, идеология, будущее нации", – сокрушается собеседник.

Говоря о проблемах, Кайрат Султанов признался, что на решение многих из них он рассчитывал в Год детей. Что будет меньше местечковых мероприятий, вроде конкурсов и слётов, и больше конкретных, актуальных мер для развития детства.

Из чего складывается цена на путёвку?

В числе предложений – вернуть для ДОЦ требование иметь лицензию на деятельность в области дополнительного образования. Это, во-первых, позволит защитить сферу детского загородного отдыха от случайных людей, а во-вторых, откроет лагерям возможность воспользоваться льготой при оплате НДС.

"Пару лет назад убрали такое требование, сейчас нужны только лицензии туроператора и турагента. Я понимаю, хотели упростить, но в детском туризме должны работать подготовленные люди. За последние шесть лет в Казахстане выявили, если не ошибаюсь, пять ДОЦ, которые работали без разрешительных документов (сегодня нужны только от санитарной службы и ЧС). Если вновь введут лицензирование, лагерям нужно будет уведомлять о начале работы", – пояснил председатель ассоциации.

Он также считает, что в основе принципа проведения госзакупок должно лежать стремление к качеству услуг, а не цена:

"Сегодня тендер выигрывает тот, кто дешевле подал. Госзакупки по ценовой нужно отменить, а именно чтобы по качеству. Именно комиссия должна рассматривать, куда войдут представители родительских комитетов, профсоюзов, госорганов – полиция, медики, санитарные врачи, депутаты. Тогда у лагерей появится стимул, они почувствуют ответственность. Также неплохо бы ввести рейтинг по районам – по охвату детей загородным отдыхом".

Говоря об охвате лагерями, собеседник приводит аналогию с программой ArtSport. По его мнению, при правильном подходе и мониторинге, аналогичный механизм можно было бы применить и в детском туризме. Ведь далеко не все родители, к сожалению, могут позволить себе купить путёвку.

Между тем, на её себестоимость, помимо платы "за воздух" и прогулки по лесу, сегодня сильно влияют и подорожание продовольствия, и расходы на топливо…

"60-70 процентов цены "сидит" в продуктах питания. И потом почему бы не сделать удешевлённый газ, как для сельского хозяйства? Это возможно, если будет единая политика со стороны министерств", – уверен Султанов.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие для ДОЦ – вопрос жизненно важный. Контроль за ним тоже, оказывается, влетает в копейку.

"Чтобы получить заключение СЭС, проводятся разные обследования – анализ воды в озере, песка, продуктов питания и так далее. 200-250 тысяч тенге за акты на три месяца. Потом мы предлагаем включить медосмотры в сумму соцмедотчислений. Потому что обходится работнику/работодателю в 13 тысяч, а сотрудники пищеблока должны дважды в год проходить. Также педотрядам, без этого допуска нет", – отметил Кайрат Абайдуллаевич.

"Лагерям нужно встречаться"

К слову, кадровый дефицит не обошёл и сферу детского туризма.

"Поваров не можем найти, а тут говорят, диетолога найми. Нужны медработники, по требованиям Минздрава, на 100 детей должен быть врач-педиатр. А их в районе не хватает. Поэтому порой проще заключить договор с близлежащей больницей на оказание услуг", – признался Кайрат Абайдуллаевич.

Зато тесно налажена связь со службой ЧС. В Акмолинской области порядка 800 водоёмов, причём купаются из них всего в 60-ти. При этом государственных водно-спасательных станций всего четыре.

"Они нам помогают, не во всех областях, оказывается, такое есть. Во-первых, бесплатно обучают спасателей. Инструкторов мы сами предоставляем, они их нам обучают, проводят курсы, выдают сертификаты. Потом проводят акт обследования перед купальным сезоном (на предмет бутылок, гвоздей, камней и прочего, что собирается за зиму, чистят дно) бесплатно, дают заключения. И ещё раздают наглядные пособия, инструкции поведения на воде. Не в качестве проверки – для профилактики каждый день в сезон заходят на 10-15 минут. К слову, иметь моторные лодки на туробъектах запрещено, а они нам нужны, когда на ветру переворачиваются катамараны или надувные матрацы", – отметил Султанов.

Председатель казахстанской ассоциации детско-юношеского туризма постоянно обращается к опыту соседних стран, откуда можно брать пример. Так, среди стран СНГ по охвату детей загородным отдыхом, по его словам, занимает Беларусь, куда приезжают ребятишки даже из европейских стран. Хорошо развивается в этой сфере Узбекистан.

"Обмен опытом не стоит недооценивать. Поэтому я предложил провести в апреле в Акмолинской области выставку детских оздоровительных центров. По аналогии с международной выставкой "Туризм и путешествия", которая проходит в "Атакенте" Алматы. Сегодня предварительно заинтересованы приехать все лагеря Алматинской, также Павлодарской, Карагандинской и других областей. Сюда же планируем пригласить профсоюзы нацкомпаний и другие ответственные стороны. Пока вопрос об организации события открыт", – поделился планами Султанов.

Фото управления образования Акмолинской области