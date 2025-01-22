Детский центр сгорел в Акмолинской области
Причина случившегося пока не установлена.
Сегодня, 21:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:26Сегодня, 21:26
145Фото: МЧС РК
В посёлке Коянды Целиноградского района произошло возгорание кровли детского развлекательного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Самое читаемое