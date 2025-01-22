Сегодня, 21:26

Сегодня, 21:26

В посёлке Коянды Целиноградского района произошло возгорание кровли детского развлекательного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров.

Пострадавших нет, причина устанавливается.