  • 22 Января, 22:30
  • BAIGENEWS

Детский центр сгорел в Акмолинской области

Причина случившегося пока не установлена.

Сегодня, 21:26
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:26
Сегодня, 21:26
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Фото: МЧС РК

В посёлке Коянды Целиноградского района произошло возгорание кровли детского развлекательного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

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