Детский травматизм: как не допустить падение ребенка из окна

Согласно данным департамента ЧС Карагандинской области ежегодно в регионе происходит от 20 до 25 случаев падения детей из окон и балконов. Только с начала текущего года на территории области произошло 5 случаев падения детей из окон, а если вспомнить статистику прошлого года, то тогда было 25 происшествий, 2 из них закончились летальным исходом, в остальных 23 случаях дети получили травмы различной степени тяжести. При этом по данным Департамента полиции касательно выпадения детей из окон было возбуждено всего два дела, но и по ним до судебного рассмотрения не дошли. Как уберечь ребенка от выпадения из окна корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Возраст детей до 3 лет называют самым травмоопасным. По статистике повышенный процент обращений в медицинские учреждения детей именно такого возраста. При этом, по словам экспертов, в области защиты детей, каждый третий случай смерти ребёнка происходит из-за родительской халатности. Бытовой травматизм на первом месте среди всех зарегистрированных случаев, связанных с детьми. Пожар, который унес жизни четырех детей в Каракаралинском районе. Гибель трёхлетней девочки в Туркестанской области. В каждом из этих случаев малолетние дети остались без присмотра. Случаев слишком много, а причины, как правило - одни – недосмотр и халатность взрослых.

"Несмотря на ужесточение законодательства, случаи гибели детей продолжаются. Одна из причин - исполнение законодательства. Лучше направить силы на профилактику. Мы очень часто слышим о гибели детей из-за недосмотра родителями. Но каждый думает, что это не коснется его семьи. Все что происходит с детьми – это общая беда. Сейчас акиматами применяются такие меры, как требование к застройщикам при монтаже окон, а именно установка защитного устройства. В законе предусмотрена статья, оставление ребенка в потенциальной опасности, но как мы видим, эта мера не работает. Поэтому надо ужесточать, и требовать исполнения", - считает Ирина Киселева, уполномоченный по правам ребенка по Карагандинской области.

По словам спасателей, случаи падений детей из окон происходят систематически летом. Как правило, во всех этих случаях, дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели. Они опираются на противомоскитную сетку и выпадают вместе с ней.

"Начиная с зимнего периода, то есть до наступления периода, когда жильцы открывают окна, мы проводим разъяснительные работы. Рассказываем о возможных последствиях. Но, как показывает практика, люди пренебрегают и не удосуживаются поставить элементарные средства защиты. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля за детьми, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели. Все это дает возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а наличие москитных сеток, создает иллюзию закрытого окна, - прокомментировала официальный представитель ДЧС Карагандинской области, капитан гражданской защиты, Зарина Валиева.

Специалисты ДЧС напоминают о простых правилах, которые помогут сохранить жизнь и здоровье вашего ребенка:

Объясните последствия, дайте четкие инструкции о том, что нельзя залазить на подоконник и открывать окна, скажите детям, что вы их очень любите и хотите, чтоб они были в безопасности.

Также расскажите всем что:

нельзя оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;

нельзя использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна;

нельзя оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон;

нельзя ставить мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал;

нельзя позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

Не остаются в стороне и медики. Они говорят, что с наступлением летних каникул на больничную койку попадает все больше детей.

"Те дети, которые попадали к нам в отделение, все они с очень тяжелыми переломами и ушибами. Это те травмы, которые чаще всего приводят к инвалидности. С мамой я разговаривала, чей маленький ребенок выпал из окна, она говорит: "Я просто выбежала на минутку в аптеку, обычно он на подоконник не залезал". 3-х летний ребенок очень любознательный, у него нет такого инстинкта самосохранения, как у взрослого человека. У маленький внук, так вот когда я вожу его на детские игровые площадки я буквально вместе с ним бегаю, ползаю, оберегаю от возможного падения. Я считаю, что это естественно нести ответственность за своих детей. Мы врачи делаем все, чтобы поскорее восстановить малышей, которые попадают к нам. Случаи разные, недосмотрели и ребенок облил себя кипятком, получив массовые ожоги. Выбежал на минутку во двор и собака, которая никогда не кусала, вдруг набросилась. Таких случаев масса. Я не обвиняю родителей в халатности, у меня нет таких полномочий, но как доктор призываю не оставлять малышей без присмотра - отметила главный детский травматолог управления здравоохранения Шолпан Мукушева.

Психологи объясняя частые травмы среди детей до 3-х лет говорят, что это первый критический возраст, кода ребенок самоутверждается, когда он постоянно говорит "Я сам!" И его привлекают те места в доме, где родители запрещают играть, залазить, бегать. Поэтому самый большой интерес для него находится как раз-таки там, где остро, горячо, высоко и т.д. Необходимо не просто говорить "Нельзя", надо объяснять, показывать пример, стараться в игровой форме донести, посоветовала психолог Самал Кудайбергенова

Помимо этого детские травматологи обращают внимание, что достаточно много случаев происходит на детских и спортивных площадках. Неправильно установленные игровые комплексы, некачественно закрепленные материалы, все это приводит к ситуации, когда страдают дети.

"Вся проблема в том, что нет стандартов, нет контроля за тем, какого качества детскую площадку подрядчик ставит во дворах. Нередко мы видим, что качели, горки устанавливают в непосредственной близости к бордюрам. Вспомните случай, когда во время ураганного ветра не закрепленный искусственный газон буквально взмыл над землей. Дети, которые не успели убежать, чудом остались живы. На таких подрядчиков акимат района подает в суд, но процессы длятся годами и понятно, что потенциальная опасность для наших детей остается быть", - поделилась депутат Карагандинского городского маслихата Эльмира Маликова"

В целом эксперты сошлись во мнении, что необходимо усилить информационно-разъяснительную работу не только о профилактике детского травматизма, но и говорить об ответственности родителей. Что в случае доказанного недосмотра по отношению них уполномоченные органы будут принимать строгие меры.