Детский стоматолог напал с лопатой на астанчанок

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Детский стоматолог напал на жительниц Астаны, угрожая им расправой, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала пострадавшая в своём аккаунте в Instagram, 18 февраля они с подругой отдыхали в одном из баров Астаны. Там и произошла злополучная встреча с мужчиной, который, как выяснилось при знакомстве, оказался детским стоматологом. Он решил проводил одну из девушек до уборной и начал домогаться её.

"Она пошла в туалет, он пошел за ней и там до неё домогался. Она пыталась защититься и оттолкнула его, в следствии чего сломала ему очки. После она подошла ко мне и сказала, чтобы я вызвала такси", - пишет девушка.

Вызвав такси, они вышли на улицу, но на этом преследование мужчины не закончилось.

"Когда мы ждали такси, то к нам подошел Караканов Асет с какой то лопаткой. Он начал нам угрожать, что сейчас он нас закопает и нас никто никогда не найдет. Параллельно он начал откручивать верхушку от этой лопаты, внутри было что-то типа ножика. В этот момент приехало такси. Я об этом сообщила подруге. Так же попросила гражданина Караканова успокоиться, не делать глупостей, чтобы мы все пошли по домам. В этот момент он напал на меня, при этом кричал, что он убьет меня. Я упала, начала кричать и просить о помощи. В этот момент таксист выскочил из машины и оттолкнул Караканова. Но он успел ранить меня", - добавила пострадавшая.

После инцидента девушки обратились в полицию. В ДП столицы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудниками полиции установлен 30-летний правонарушитель.