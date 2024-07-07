Детский сад загорелся в Туркестанской области
Сегодня, 16:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:55Сегодня, 16:55
65Фото: МЧС РК
В Тюлькубасском районе Туркестанской области огнеборцы потушили пожар в частном детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Загорелась кровля одноэтажного здания.
"Силами МЧС пожар локализован на площади 270 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении", — говорится в сообщении.
К этому часу Огонь полностью ликвидирован.
Самое читаемое