  • 7 Июля, 17:40
  • BAIGENEWS

Детский сад загорелся в Туркестанской области

Сегодня, 16:55
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:55
Сегодня, 16:55
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Фото: МЧС РК

В Тюлькубасском районе Туркестанской области огнеборцы потушили пожар в частном детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась кровля одноэтажного здания.

"Силами МЧС пожар локализован на площади 270 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении", — говорится в сообщении.

К этому часу Огонь полностью ликвидирован. 

 

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