Детский сад загорелся в Туркестанской области

В Тюлькубасском районе Туркестанской области огнеборцы потушили пожар в частном детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Загорелась кровля одноэтажного здания.

"Силами МЧС пожар локализован на площади 270 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина устанавливается", — говорится в сообщении", — говорится в сообщении.

К этому часу Огонь полностью ликвидирован.