Детский сад загорелся в Туркестанской области

Огнеборцы Туркестанской области потушили пожар в частном детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Сайрамском районе произошло загорание кровли одноэтажного частного детского сада на площади 70 кв.м. Во время ремонта семь рабочих заблаговременно эвакуировались. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.