Детский сад загорелся в Туркестанской области
Вчера, 14:35
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Вчера, 14:35Вчера, 14:35
339Фото: ск
Огнеборцы Туркестанской области потушили пожар в частном детском саду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Сайрамском районе произошло загорание кровли одноэтажного частного детского сада на площади 70 кв.м. Во время ремонта семь рабочих заблаговременно эвакуировались. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Силами огнеборцев пожар ликвидирован, причина устанавливается.
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