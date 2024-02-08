Детский сад за 1,7 млрд тенге пытались незаконно построить в СКО
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Североказахстанские чиновники проводили госзакупки на строительство детского сада без правоустанавливающих документов на земельный участок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
"Должностные лица Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области в нарушение требований Законов РК "О государственных закупках и об архитектурной, градостроительной деятельности" проводили госзакупки на строительство детского сада на сумму 1,7 миллиарда тенге без правоустанавливающих документов на земельный участок", - сообщили в прокуратуре.
Также в надзорном органе рассказали о другом случае. В акиматах Кызылжарского и Уалихановского районов чиновники пытались провести госзакупки на сумму более 107 миллионов тенге путем запроса ценовых предложений вместо открытого конкурса.
А Акиматы Айыртауского, Г.Мусрепова, Кызылжарского районов проводили госзакупки на приобретение спортивных игровых площадок на сумму 148 миллионов тенге без установления требований о наличии сертификатов качества товаров.
"По актам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено восемь государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 1,9 миллиарда тенге", - сообщили в прокуратуре.
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