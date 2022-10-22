Детский сад и новые автобусы презентовали в Кызылорде ко Дню Республики

Фото: акимата Кызылординской области

В преддверии национального праздника автобусный парк Кызылорды пополнился 40 новыми автобусами. Уже сегодня они выехали на улицы города.

Также в регионе состоялось открытие частного детского сада, рассчитанного на 300 мест, и 80 детских площадок, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Проблема нехватки общественного транспорта всегда актуальна в Кызылорде. Горожане на страницах социальных сетей часто жалуются на сложности городского передвижения. На решение вопроса Фонд развития промышленности выделил средства на сумму 1,43 миллиарда тенге. На них планируется приобрести 150 новых автобусов в лизинг. В прошлом месяце 21 автобус уже вышел на линии, остальные прибудут в ноябре. Жители не могут скрыть своей радости.

"Я живу на окраине города. Некоторое время назад в нашем микрорайоне перестал ездить общественный транспорт, приходилось пользоваться услугами такси. Сегодня утром на работу я поехала в новом автобусе. Жители поселка Титова очень рады решению проблемы. Всех поздравляю с Днем Республики", - поделилась жительница Кызылорды Маржан Толепбергенова.

В канун праздника в областном центре также состоялось открытие частного детского сада рассчитанного на 300 мест. Такой подарок региону сделал местный меценат. На торжественном собрании присутствовал аким области Нурлыбек Налибаев и поблагодарил предпринимателей за поддержку развития сферы образования.

"Очень радует, что наши меценаты активно участвует в общественной жизни региона. Нужно отметить, что в нашей области впервые построен частный детский сайт, рассчитанный на 300 мест. До конца текущего года завершится строительство еще двух дошкольных объектов. Мы уделяем особое внимание нашим детям. Они должны чувствовать заботу государства", - отметил глава региона.

Дары ко Дню Республики получила и детвора. На территории области одновременно открылись 80 детских и спортивных площадок. Теперь у юных кызылординцев есть больше возможностей для занятия спортом и проведения досуга.