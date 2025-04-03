Накануне в мажилисе предложили рассмотреть вопрос получения профессии для людей с этим диагнозом. В интервью телеканалу Jibek Joly депутат Динара Наумова рассказала почему в стране растет число детей с аутизмом и что делать тем, кто повзрослел и больше не может получать поддержку от государства, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, 2 апреля генеральная ассамблея объявила днём распространения информации об аутизме.

В Казахстане есть понятие детского аутизма, и при этом дети вырастают, а болезнь не уходит. При этом, эти дети уходят из поля зрения министерств, перестают получать льготы, пособия. Что с ними потом становится?

"Моя коллега озвучила депутатский запрос на эту тему. На этапе, что ребенку необходимо – дальнейшая социализация, адаптация, получение образования. То, о чем я говорила с министерством просвещения, где ребенок на этапе получения образования недополучает нужных навыков, чтобы получить профессию, поступить в вуз. Нам нужно огромный пласт работы проделать ещё", - сказала депутат.

В стране сейчас 13 тысяч детей зафиксировано, которые с диагнозом аутизм.

"Я сейчас поднимаю вопрос снижения пенсионного возраста для родителей, которые воспитывают особенных детей. Это был один из первых моих депутатских запросов, так как в регионах страны выезжая, мы слышим, что часто ментальное здоровье пошатнулось, что тяжело сейчас законодательным устоям следовать", - отметила Динара Наумова.

По ее словам, впереди еще большой пласт работы в этом направлении.