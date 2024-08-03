Детские вещи и игрушки загорелись на рынке в Алматы

В Алматы потушили пожар одном из рынков Турксибского района. Горели бутики детских вещей, бытовой техники и игрушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Обстоятельства инцидента уточняются. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.