Избиения школьников на камеру, массовые драки, психологическое насилие – эти пугающие явления всё чаще становятся частью повседневности казахстанских школ. Только в 2024 году в стране было зарегистрировано около 1900 преступлений, совершённых несовершеннолетними. В каждом третьем случае в преступлениях фигурируют учащиеся школ. На фоне громких инцидентов в Павлодаре, Семея, Астане и Талдыкоргане, когда подростки избивали сверстников и снимали это на видео, общество всё чаще задаётся вопросом: что происходит с детьми и кто за это несёт ответственность? Почему жертвы молчат, а свидетели снимают происходящее, не пытаясь вмешаться?

Анализируя системные причины школьного насилия – от дефицита эмоционального контакта в семье до влияния цифровой среды – мы обратились за экспертным мнением к руководителю КГУ "Центр психологической поддержки" акимата города Астаны Гульмире Капановой.

В интервью она объясняет, почему дети всё чаще выбирают агрессию как способ самоутверждения, какова роль родителей, педагогов и школьных психологов в профилактике насилия, и какие шаги необходимо предпринять, чтобы остановить рост подростковой жестокости и пресечь "разборки на камеру" как явление. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Шокирующие драки школьников, снятые на видео

В последние годы Казахстан потрясли ряд случаев жестокого насилия среди школьников, попавших на видео. Так, в Павлодаре в конце марта 2025 года разгорелся скандал: в сети распространилась запись, на которой ученица школы №16 жестоко избивает другую девочку. На кадрах видно, как старшеклассница наносит удары однокласснице, пока их сверстники наблюдают. Полиция быстро установила личности участниц драки и возбудила административное дело в отношении родителей. Решается вопрос о направлении самой школьницы в специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Серебрянске – мера воздействия, которую обсуждает комиссия по делам несовершеннолетних.

Не менее резонансным оказался недавний инцидент в Семее: в феврале 2025 года школьники жестоко избили 11-летнего шестиклассника, снимая происходящее на видео. В ролике видно, как подростка не только оскорбляют, но и пинают ногами, пока все происходящее целенаправленно фиксируется на камеру. За кадром слышен смех и подстрекательские возгласы сверстников. По данным управления образования, конфликт произошёл днём на улице между учащимися 6–7-х классов одной школы и четвероклассником другой. Несмотря на пережитое насилие, на следующий день один из участников драки спокойно пришёл на уроки, никому ничего не рассказав, и к врачам не обращался. Лишь когда видео распространилось в соцсетях, подключились взрослые: директора обеих школ провели беседы с детьми и родителями, а полиция начала проверку обстоятельств с участием всех сторон.

В итоге суд направил двух девочек 13 и 16 лет в специализированную школу для детей с девиантным поведением сроком на четыре месяца. Установлено, что подростки систематически нарушали правила – употребляли спиртное, находились на улице ночью без сопровождения взрослых и пропускали занятия. При необходимости срок пребывания может быть продлён. Кроме того, в школу с особым режимом содержания на шесть месяцев направлен 13-летний мальчик, совершивший за два месяца кражу и хулиганство. Уголовные дела были прекращены в связи с возрастом, однако с учётом раскаяния подростка суд принял решение о его помещении в спецучреждение.

Ещё один пугающий эпизод, потрясший общество, произошёл в Талдыкоргане в начале марта 2025-го. В соцсетях появилось "жуткое видео" из школьного туалета: группа старшеклассников гимназии №1 имени Абая с криками "Давайте, в тюрьму его запускаем! Кончайте его!" заталкивала, предположительно, более младшего ученика в туалетную кабинку. Внутри его уже ждал другой подросток. Судя по записи, жертву принудили встать перед ним на колени. Дальнейшее развитие событий неизвестно – съемка прервалась, как только в туалете раздался возмущенный голос взрослого. Этот случай власти Талдыкоргана взяли под особый контроль: начато расследование вопиющего факта издевательств над ребенком, выясняется, кто участвовал в травле и почему педагоги не предотвратили произошедшее.

Подобные сцены не ограничиваются одним регионом. К примеру, в сентябре 2024 года в Астане группа девятиклассников гимназии №83 избивала нескольких сверстников, и видео травли также разошлось по соцсетям. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту и поставила всех участников драки на внутришкольный.

Правоохранители заявили, что рассмотрят вопрос об ответственности педагогов, допустивших ситуацию, а родителей официально предупредили о наказании за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. В итоге каждый из участников конфликта и их семьи были взяты под контроль, чтобы не допустить новых случаев насилия.

Можно вспомнить и более ранние случаи, говорящие о глубине проблемы. В мае 2022 года в Костанае сняли на видео драку девяти и 10-летних детей: один школьник применил удушающий приём против другого. Мальчик потерял сознание и упал на асфальт, а окружавшие их дети не вмешивались, спокойно наблюдая за "игрой не по-детски". Родители пострадавшего узнали о случившемся лишь из видео, разошедшегося в WhatsApp. Этот вопиющий эпизод свидетельствует: жестокость может проявляться уже в начальной школе, а зрители зачастую предпочитают достать телефон, а не остановить драку.

Подростковая преступность: цифры и тенденции

Официальные данные свидетельствуют, что подростковая преступность в Казахстане остаётся серьезной проблемой, хотя в целом её уровень колеблется. По итогам 2024 года зарегистрировано 1 890 преступлений, совершённых несовершеннолетними – это на 2% меньше, чем годом ранее (1 925 случаев в 2023-м).

В МВД отмечают, что за последние пять лет число правонарушений с участием подростков удалось сократить на 30%, отчасти благодаря усиленной профилактической работе. Сократилось количество тяжких преступлений, совершаемых подростками, таких как убийства и разбои.

Тем не менее, статистика 2023 года показала тревожный всплеск – тогда несовершеннолетние совершили на 11% больше правонарушений, чем в предыдущем году. Эксперты связывают этот рост с ослаблением контроля за детьми со стороны взрослых, особенно в неблагополучных семьях.

Отдельного учета школьных драк и случаев буллинга официальная статистика не предоставляет, однако косвенные показатели отражают масштаб проблемы. Например, только в 2024 году более 100 тысяч родителей по всей стране были привлечены к ответственности за нахождение детей ночью вне дома без сопровождения. Эта цифра говорит о массовости бесконтрольного поведения подростков в позднее время, что нередко выливается в правонарушения – будь то уличные драки, вандализм или другие формы хулиганства.

Показательно, что правоохранительные органы и школы проводят огромную профилактическую работу. По данным МВД, за 2024 год организовано свыше 94 тысяч профилактических встреч с учащимися – от лекций о правовых последствиях до бесед о безопасном поведении. Во всех школах на постоянной основе закреплены инспекторы ювенальной полиции. В каждом учебном заведении размещены контакты участкового инспектора по делам несовершеннолетних и телефон доверия "111" для детей, куда можно анонимно сообщить о проблеме.

Несмотря на эти усилия, случаи насилия среди учеников продолжают периодически сотрясать разные регионы, указывая на необходимость еще более комплексного подхода.

Почему подростки проявляют агрессию?

Эксперты убеждены: детская жестокость не возникает на пустом месте – у неё всегда есть причины. Руководитель столичного "Центра психологической поддержки" Гульмира Капанова, выделяет две основные категории подростков-агрессоров.

Во-первых, это дети, выросшие в семьях с чрезмерно жёсткими правилами и холодным климатом, где отсутствует доверительный эмоциональный контакт.

"Они наблюдают агрессию дома и воспроизводят ее в школе, но уже по отношению к тем, кто слабее их. Испытывая давление и насилие в семье, такой подросток копирует эту модель поведения, пытаясь самоутвердиться за счет одноклассников. Во многих случаях выявляется замкнутый круг: агрессор сам когда-то был жертвой – дома или среди сверстников – и теперь пытается "вернуть долг" другим", - отметила Гульмира Капанова.

Во-вторых, агрессорами нередко становятся дети, которых, наоборот, чрезмерно баловали.

"Они не знают границ дозволенного, привыкли, что все их желания исполняются, и пытаются самоутвердиться за счет унижения других. Избалованный ребенок может воспринимать отсутствие мгновенного выполнения его прихотей как вызов и реагировать вспышками гнева на сверстников и учителей", – пояснила Гульмира Капанова.

Кроме семейного воспитания, большую роль играет стремление завоевать авторитет среди ровесников. В подростковом возрасте мнение сверстников часто значит больше, чем слова взрослых.

"Иногда ребенок просто хочет завоевать внимание сверстников и показать свою значимость, подавляя окружающих. Важно вовремя заметить эти тенденции и скорректировать поведение. Запись драки на видео и ее распространение по интернету в таком случае добавляет чувства "славы": агрессор надеется произвести впечатление, прослыть "крутым" за счет жестокости. К сожалению, в эпоху соцсетей жажда лайков и просмотров может подталкивать подростков к всё более дерзким и жестоким поступкам, превращая реальные издевательства в "контент", – рассказала психолог.

Также специалисты обращают внимание на внешние влияния. В интернете легко наткнуться на сцены насилия, опасные челленджи и группы, романтизирующие агрессию.

По словам представителей МВД, социальные сети типа Instagram и TikTok нередко содержат контент, пропагандирующий нездоровые поведенческие стереотипы. Подростки, проводящие много времени в виртуальном пространстве, могут притуплять чувство реальности и не до конца осознавать последствия своих действий. Если домашнее воспитание и школьные ценности не успевают сформировать у ребенка эмпатию и самоконтроль, агрессивные модели из интернета заполняют этот вакуум. Именно поэтому правоохранители призывают усилить контроль за вредным онлайн-контентом и создавать в медиа позитивные примеры, популяризирующие дружбу, взаимоуважение и семейные ценности.

Наконец, нельзя забывать и о личном опыте насилия. Ребенок, переживший буллинг, унижение или физические наказания, часто замыкается или становится раздражительным. Негатив и обида могут искать выход – и выливаться в агрессию по отношению к более слабым.

"Важно, чтобы дома ребенок чувствовал себя в безопасности. Некоторые родители считают, что главная задача – обеспечить его материально, но забывают о самом главном – поддержке и эмоциональном контакте", – подчеркнула Гульмира Капанова.

Если у подростка есть уверенность, что его понимают и любят, потребность доказывать свою силу посредством насилия значительно снижается.

Кто ответит по закону: дети, родители или школа?

Когда школьная драка перерастает в травмы и публичный скандал, неизбежно встаёт вопрос ответственности. Что говорит казахстанский закон? Здесь многое зависит от возраста и тяжести последствий.

Согласно уголовному законодательству, дети младше 14 лет не подлежат уголовной ответственности за большинство преступлений. Если в драке участвуют совсем юные школьники, их не посадят в тюрьму – но это не значит, что дело ограничится воспитательной беседой. Таких нарушителей ставят на учет в полиции, с ними и их семьёй работают инспекторы по делам несовершеннолетних, комиссии по защите прав детей, а в крайних случаях подростка могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по решению органов опеки. Так, участнице драки в Павлодаре, вспоминавшейся выше, грозит перевод в спецшколу-интернат для трудных подростков.

Если школьнику уже исполнилось 14 лет и в результате его действий причинён тяжкий вред здоровью или наступили тяжкие последствия, наступает уголовная ответственность. Показательный пример – случай в Кызылординской области: там конфликт десятиклассников закончился гибелью 16-летнего подростка. Удар кулаком в грудь вызвал рефлекторную остановку сердца у потерпевшего, и он скончался. Виновник, 16-летний учащийся 10 класса, предстал перед судом по статье 106 части 3 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности") и получил 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Этот трагический случай показал, что даже школьник может получить реальный тюремный срок, если его агрессия приводит к гибели человека.

Помимо уголовных мер, в отношении несовершеннолетних агрессоров широко применяются административные наказания. Само участие подростка в драке может квалифицироваться как мелкое хулиганство. В Кодексе об административных правонарушениях РК есть специальная статья за хулиганские действия, совершенные несовершеннолетними. Как правило, по таким делам к ответственности привлекаются родители правонарушителей.

Например, после драки 15-летних студенток в Атырау в 2021 году на родителей всех трех девочек были составлены протоколы по статье 435 КоАП РК ("мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними"). Документы направили в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних для рассмотрения – обычно это заканчивается штрафами или предупреждениями для родителей.

Аналогично, в случае массовой драки подростков в Атырау в июне 2023-го, о которой сообщалось выше, полиция составила протоколы на 11 задержанных по статье 442 КоАП (нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилья без сопровождения взрослых) и на 2 подростков – по факту мелкого хулиганства с передачей материалов в суд. Проще говоря, родители агрессивных школьников несут административное наказание за то, что не уследили за воспитанием и поведением своих детей.

Школа и педагоги также не остаются без внимания. Формально учителя не несут прямой юридической ответственности за драки между учениками, если только их действия или бездействие не подпадают под понятие халатности. Однако в практике нередки случаи, когда именно школа делает выводы и принимает меры дисциплинарного характера. После каждого серьезного инцидента проводится разбор: где были учителя, дежурные, почему не предотвратили? В упомянутом случае в Астане, когда девятиклассники издевались над одноклассниками, городское управление образования подчеркнуло, что будет рассмотрена ответственность педагогов.

Чаще всего это выливается в выговоры, увольнения или отстранение руководства школы, если выясняется, что руководство игнорировало сигналы о травле. Школы обязаны сообщать в полицию о серьезных правонарушениях на своей территории – скрывать такие ЧП становится себе дороже, ведь в эпоху смартфонов правда все равно выйдет наружу.

Кроме того, Министерство просвещения ввело в правила образования норму об ответственности школы за случаи буллинга. Директор и педагоги, зная о систематических притеснениях ученика и не приняв меры, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от должности.

Так, в начале 2023 года после громкого скандала с травлей школьницы в Алматы сразу несколько сотрудников школы были уволены, а ее директор получила строгий выговор. Таким образом, педагоги несут моральную и служебную ответственность за безопасность детей в школе и обязаны реагировать на любые сигналы тревоги.

В целом казахстанское законодательство за последние годы ужесточилось в части защиты детей. Введена административная ответственность именно за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетних, чего раньше не было – теперь публичное унижение ребенка, в том числе онлайн, может повлечь штраф для обидчика или его родителей.

Если же подростки совершают особо тяжкие деяния, закон предусматривает и суровые меры: от долгих сроков заключения для убийц и насильников до пожизненного лишения свободы за педофилию. Разумеется, такие крайности – редкость. Гораздо чаще участники школьных разборок отделываются профилактическими мерами. Но сам факт наличия строгих норм служит сигналом: общество и государство не намерены терпеть детскую жестокость, даже если формально ей занимаются дети.

Профилактика: психологи, школа и полиция на одной стороне

Специалисты едины во мнении, что предотвратить насилие проще, чем потом исправлять его последствия. Ключевую роль здесь играет профилактика – совместная работа семьи, школы, психологов, социальных служб и полиции.

Во многих школах страны сейчас усиливается психологическая служба. Практически в каждой школе штатным расписанием предусмотрен педагог-психолог, чья задача – следить за социально-психологическим климатом, выявлять буллинг на ранних стадиях, работать как с жертвами, так и с агрессорами. Однако один психолог часто вынужден охватывать сразу несколько сотен учащихся, поэтому в 2022 году по поручению правительства начали создаваться Центры психологической поддержки (ЦПП) в регионах.

Один из первых таких центров открылся в Астане, и возглавляет его Гульмира Капанова.

"Наш центр предоставляет бесплатные консультации для родителей и детей. В Астане работает семь кабинетов, куда можно записаться через QR-код. Консультации не разовые – ребенок получает поддержку столько времени, сколько необходимо", – рассказала Капанова.

Специалисты Центра помогают не только жертвам травли, но и детям, испытывающим стресс, проблемы в семье или сложности адаптации. В случае буллинга центр тесно взаимодействует со школой, родителями и школьным психологом, чтобы выстроить вокруг ребенка максимально комфортную и безопасную среду.

Индивидуальный подход – принципиально важный момент в психолого-педагогической работе. Каждый ребенок уникален, и причины его агрессивного или, напротив, замкнутого поведения могут различаться.

"Перед тем как выбрать метод работы с ребенком, важно учитывать его возрастные и личностные особенности. Универсального метода не существует, поэтому каждому требуется индивидуальный подход", – подчеркнула Гульмира Капанова.

Если речь о младших школьниках, психологи используют игровые и проективные методики (рисуночные тесты, сказкотерапию) – они помогают ребенку выразить переживания, не чувствуя давления. С подростками эффективны более глубокие диагностические методы, позволяющие понять их эмоциональное состояние и скрытые проблемы. На основе диагностики выстраивается план реабилитации: от бесед и тренингов на развитие эмпатии до арт-терапии, музыкотерапии и других способов снять эмоциональное напряжение.

В тяжелых случаях подключаются психиатры и врачи – депрессия, возникшая на фоне травли, может потребовать и медикаментозного лечения. В любом случае, цель психологической работы – не только наказать, но и исправить агрессора, научив его выражать свои эмоции конструктивно, а жертве – вернуть уверенность в себе и чувство безопасности.

Со стороны правоохранительных органов акцент сделан на раннюю профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Как уже упоминалось, за каждой школой закреплен сотрудник ювенальной полиции. Эти инспекторы регулярно проводят в классах лекции о вреде буллинга и ответственности за него, участвуют в родительских собраниях.

В начале каждого учебного года руководители департаментов полиции лично приезжают в школы, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения – от дорожного движения до общения с незнакомцами и поведения в интернете.

Периодически в школах совместно с полицейскими проводят анонимные анкетирования учеников, стараясь выявить скрытые случаи буллинга, вымогательства или насилия. Если ребенок боится напрямую пожаловаться, у него есть шанс выразить свою проблему в таком опросе – и тогда сработает система реагирования.

Большое внимание уделяется работе с семьями. Когда подросток проявляет агрессию, за ним, как правило, стоят определенные семейные обстоятельства. В Казахстане при акиматах существуют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав которых входят представители образования, ювенальной полиции, органов опеки и социальных служб. Эти комиссии разбирают сложные случаи – будь то правонарушение, совершенное подростком, или ситуация, когда сам ребенок стал жертвой насилия или жестокого обращения. По решению комиссии могут назначаться меры воздействия: от направления подростка на учет в полицию или в специальную школу до постановки семьи на учет как находящейся в социально опасном положении.

Социальные службы совместно с полицией регулярно устраивают рейды и поквартирные обходы. По словам представителей МВД, только за 2024 год мобильные межведомственные группы посетили более 27 тысяч семей, выявив свыше 1200 неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким семьям оказывается помощь: социальные пособия, содействие в трудоустройстве родителей, психологическая поддержка, подключение к программам реабилитации. Цель – устранить благодатную почву, на которой растет детская агрессия.

Если подросток дерется из-за того, что растет в жестокости и неблагополучии, мало просто отругать его – нужно изменить среду, в которой он живет.

Опыт работы с трудными подростками показывает, что очень многое зависит от вовлеченности окружения. В Казахстане перенимают и международные практики профилактики: программы медиации (примирения сторон конфликта), альтернативные меры наказания, когда вместо штрафа агрессор проходит курс воспитательных мероприятий, лагеря трудовой и творческой реабилитации для подростков-правонарушителей. Все это призвано дать подростку шанс осознать ошибочность своего поведения и вернуться к нормальной жизни, не став на путь преступности.

Как положить конец насилию: рекомендации родителям, педагогам и обществу

Несмотря на тревожные инциденты, решить проблему драк и буллинга в школах возможно – при условии, что объединятся усилия всех сторон.

Семья: любовь и контроль. Домашнее воспитание – первый и главный фактор. Ребенку важны чувство безопасности и доверия.

"Никогда ребенок не пойдет на крайнюю меру, если он чувствует поддержку и любовь со стороны семьи", – подытожила психолог Гульмира Капанова.

Родителям следует ежедневно интересоваться жизнью сына или дочери: с кем дружит, как дела в школе, нет ли обид или конфликтов. При малейших признаках агрессии или замкнутости важно спокойно поговорить, выяснить причины. Контроль за поведением не должен быть тотальным и агрессивным – вместо наказания эффективнее диалог и участие.

Если подросток знает, что дома его выслушают и помогут, а не будут только ругать, он скорее поделится наболевшим. В то же время родительский контроль необходим: знать, чем ребенок занимается в интернете, где проводит вечера. Простые меры вроде ограничения ночных прогулок и мониторинга контента в гаджетах могут предотвратить беду. Родителям агрессивных детей психологи советуют задуматься не только о проступках ребенка, но и о климате в семье: не будь дома скрытой проблемы, не возникла бы и жестокость. Вполне возможно, что агрессору самому нужна помощь и внимание. Не бойтесь обращаться к семейному психологу или на детский телефон доверия, если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля.

Школа: раннее выявление и нулевой толерантности к буллингу. Учителя и администрация школы проводят с детьми большую часть дня, а потому именно они могут первыми заметить тревожные сигналы. Необходимо уделять внимание атмосфере в классах: часто ли случаются конфликты, не страдает ли кто-то из учеников от издевательств. Крайне важно вовремя реагировать на жалобы.

Каждый случай драки или травли должен рассматриваться не как "детская шалость", а как серьезный инцидент, требующий вмешательства. Школы все активнее внедряют программы медиации – примирения конфликтующих сторон при участии психолога или социального педагога. Такие разборы помогают агрессору осознать вину, а жертве – выразить эмоции и получить защиту.

Педагоги должны работать в тесном контакте с родителями: информировать их о поведении детей, совместно вырабатывать линию воспитания. При этом очень важна позиция не замалчивать проблему. Ранее некоторые школы стремились скрыть случаи буллинга, опасаясь испортить репутацию учреждения. Теперь понятно, что куда хуже – допустить трагедию. Лучше вовремя вынести сор из избы и решить вопрос при участии полиции и психологов, чем дождаться, когда видео с издевательствами попадет в интернет.

Гражданская позиция окружающих. Многие случаи насилия тянулись долго именно потому, что свидетели молчали. Одноклассники зачастую боятся заступиться за жертву – чтобы самим не стать мишенью – и предпочитают наблюдать со стороны. Взрослые (соседи, прохожие) могут отмахнуться, увидев дерущихся подростков: "их дело, разберутся". Эту пассивность общество должно преодолеть. Нужно воспитывать у детей нетерпимость к буллингу – объяснять, что равнодушие делает тебя соучастником. Если вы видите неправду – позовите на помощь учителя, старшего, позвоните на 111 или 102. А взрослым важно не проходить мимо: услышав шум драки во дворе, не полениться выйти и вмешаться, хотя бы криком спугнуть забияк (как это, к счастью, случилось в Талдыкоргане, где голос взрослого остановил издевательство в туалете).

Распространение видеозаписей с насилием – отдельная проблема. Конечно, камера помогает зафиксировать правонарушение, но ради безопасности детей стоит избегать превращения драки в шоу. Подросткам нужно разъяснять, что снимать на телефон чьё-то унижение и выкладывать в сеть – недопустимо с моральной точки зрения и может повлечь наказание. В конце концов, участники групповых издевательств, которые "лишь снимали на видео", также несут ответственность как минимум дисциплинарную в школе, а в некоторых случаях и уголовную (например, если доказано соучастие или распространение порочащих материалов).

Государство и общество: комплексный подход. На уровне государства предпринимаются шаги – ужесточение законов, присутствие полиции в школах, открытие психологических центров – и эту работу следует продолжать. Необходимо обеспечить, чтобы новые нормы (например, штрафы за буллинг) реально применялись на практике, а не оставались на бумаге. Полезно расширять программы внеурочной занятости подростков: спорт, искусство, кружки по интересам. Когда у ребенка есть здоровое хобби и успехи вне школы, у него меньше времени и желания самоутверждаться через драки.

Подводя итог, можно уверенно сказать: избиения на камеру – не неразрешимая проблема. Да, она сложна и многогранна, но уже сейчас и общество, и государство осознали ее опасность и начали действовать. Потребуется время, чтобы результаты стали ощутимыми в каждом дворе и каждой школе. Однако первые шаги – от поправок в законах до создания служб психологической помощи – вселяют надежду. Самое же главное усилие – это ежедневная работа родителей, учителей и самих детей над построением культуры ненасилия и уважения. Если каждый ученик будет знать с детства, что сила – в правде, а не в кулаках, что родные люди всегда на его стороне, а любая агрессия получит отпор – тогда и страшные ролики с издевательствами уйдут в прошлое. За безопасное будущее наших детей отвечаем мы все вместе. И чем раньше мы это поймем, тем быстрее драки ради хайпа уступят место дружбе и взаимопониманию.