  • 26 Февраля, 11:47
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Детские музейные карты появятся в Казахстане

Они позволят школьникам бесплатно посещать музеи и другие объекты культуры.

Сегодня, 10:52
АВТОР
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umnazia.ru Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
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Фото: umnazia.ru

Депутаты рассмотрели в первом чтении законодательные поправки по вопросам культуры и образования. Проект закона предусматривает внедрение специальных карт Aqylman для школьников - для посещения музеев и других объектов культуры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Карта Aqylman позволит ученикам школ посещать культурные объекты, тем самым увеличивая их вовлеченность в культурную жизнь страны. Надо отметить, что такие инициативы успешно реализуются зарубежом. Примером могут служить успешные проекты в Италии, Испании, Франции и других государствах", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Также документ затрагивает вопросы развития библиотек. Одно из нововведений - разрешить государственным библиотекам оказывать платные услуги по организации мероприятий, например, предоставлять в аренду залы и получать доход от этих услуг.

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