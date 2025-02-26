Детские музейные карты появятся в Казахстане
Они позволят школьникам бесплатно посещать музеи и другие объекты культуры.
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Депутаты рассмотрели в первом чтении законодательные поправки по вопросам культуры и образования. Проект закона предусматривает внедрение специальных карт Aqylman для школьников - для посещения музеев и других объектов культуры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Карта Aqylman позволит ученикам школ посещать культурные объекты, тем самым увеличивая их вовлеченность в культурную жизнь страны. Надо отметить, что такие инициативы успешно реализуются зарубежом. Примером могут служить успешные проекты в Италии, Испании, Франции и других государствах", - сказал Асхат Аймагамбетов.
Также документ затрагивает вопросы развития библиотек. Одно из нововведений - разрешить государственным библиотекам оказывать платные услуги по организации мероприятий, например, предоставлять в аренду залы и получать доход от этих услуг.
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