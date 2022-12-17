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Детская волейбольная команда попала в ДТП: стало известно о состоянии пострадавших
В областной детской больнице Актобе рассказали о состоянии детей, которые 17 декабря ехали на соревнования по волейболу в областной центр, но по дороге попали в ДТП, машина опрокинулась, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на газету "Диапазон".
По словам врачей, четверо из восьми пострадавших детей находятся в очень тяжелом состоянии. Юным спортсменам по 12 лет. У большинства ушибы и переломы.
"С 12 часов нам доставили восьмерых детей с места ДТП на трассе Актобе — Шубаркудук в районе Карахобды. Состояние четверых пострадавших средней тяжести, четверо — в очень тяжёлом состоянии. Четыре ребёнка госпитализировали в реанимацию. Одного оперировали. Второго оперируют. Всех детей осмотрели травматологи, хирурги, нейрохирурги, челюстно-лицевой хирург и реаниматологи. Для усиления вызвали завотделениями, хирургов, травматологов, нейрохирургов. Детей дообследуют, оказывают интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и о том, какая помощь им оказывается", — рассказал главный врач ОДБ Ербол Джапахов.
Напомним, 17 декабря по дороге детская волейбольная команда ехала на соревнования в Актобе. Микроавтобус с тренером и девятью юными спортсменами опрокинулся на трассе. В результате ДТП один ребёнок погиб на месте, остальные восемь госпитализированы.
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