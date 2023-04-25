Детская sim-карта может ограничить доступ смартфона ребёнка к вредным сайтам - глава МЦРИАП

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Специальные sim-карты для детей планируют создать в Казахстане. Как они будут обеспечивать родительский контроль, рассказал министр цифрового развития Багдат Мусин в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть различные варианты, мы всё изучаем. В принципе вопрос "белого" Интернета для детей, то есть где заблокированы ненужные сайты для ребенка, и оставлен лишь тот перечень, который грубо говоря помогает развитию ребенка, мы такое планируем осуществить", - сказал министр.

Он сообщил, что такой тарифный план будет продаваться в мобильных операторах. Несмотря на то, что существуют и другие мобильные тарифные планы, по мнению Мусина, ещё один не помешает.

"Если есть родительский контроль, это тоже функция, которую можно будет и отдельно подключить к другому тарифному плану", - добавил министр.

Ранее Багдат Мусин рассказал о том, как в Казахстане будут бороться с незаконным ввозом мобильных телефонов.