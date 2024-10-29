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Детская машинка стала причиной пожара в Карагандинской области

Сегодня, 05:38
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:38
Сегодня, 05:38
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Детская машинка на радиоуправлении стала причиной пожара в посёлке Актас Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

На место пожара в квартиру по улице Ленинградская вызвали спасателей. 

В момент возгорания в квартире никого не было, устройство не использовалось и находилось в выключенном состоянии. Машинка не была подключена к зарядке. Возможно, у игрушки был неисправный аккумулятор.

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