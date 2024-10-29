Детская машинка стала причиной пожара в Карагандинской области

Детская машинка на радиоуправлении стала причиной пожара в посёлке Актас Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

На место пожара в квартиру по улице Ленинградская вызвали спасателей.

В момент возгорания в квартире никого не было, устройство не использовалось и находилось в выключенном состоянии. Машинка не была подключена к зарядке. Возможно, у игрушки был неисправный аккумулятор.