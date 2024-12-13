На огромные очереди в детской инфекционной больнице в Астане жалуются жители города. В Управлении здравоохранения подтвердили, что очень много детей сейчас болеют пневмонией, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях одна из астанчанок написала, что в приёмном покое детской инфекционной больницы, расположенной напротив ЭКСПО, встретила много юных пациентов с одинаковыми симптомами - температура до 41 градуса и судороги.

В Управлении здравоохранения прокомментировали ситуацию.

"С середины октября отмечается сезонный рост простудных заболеваний. В связи с этим коечный фонд тоже увеличен. В настоящее время вместо 300 коек работаем с 500. Ежедневно отмечается рост количества обращений - 400 и более. Половина детей с острыми респираторными заболеваниями, вирусной инфекцией, грипп. Есть подтверждённые случаи гриппа. Болеют от самых маленьких до 17-18-летних. Семьями поступают", - сообщили в ведомстве.

Основной клинический симптом, с которым поступают пациенты – это интоксикация, повышение температуры тела до 40-41 градуса.

"Некоторые маленькие дети дают на этом фоне судороги. В силу физиологических особенностей инфекция быстро распространяется и даёт такое осложнение - судороги. Есть дети, которые поступают с дыхательной недостаточностью, выраженной интоксикацией", - отметили медики.

Похожая ситуация и в другой больнице.

"Ежедневно в приёмный покой ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №1" за медицинской помощью обращается от 300 до 350 пациентов, из них 180-240 по самообращению. В приёмном покое круглосуточно ведут прием четыре педиатра, к сожалению, этого не достаточно. Очередь бывает до 30 пациентов. В дневное время мы организуем дополнительные приёмы за счет докторов клинических отделений, в ночное время такой возможности нет. В основном обращаются пациенты с заболеваниями органов дыхания, с пневмониями. Госпитализируем на лечение детей с тяжёлыми пневмониями", - сообщили в ведомстве.

С пневмониями лёгкой и средней степени тяжести пациентов направляют на амбулаторное лечение, активы передают в территориальную поликлинику.