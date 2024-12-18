С учетом децентрализации функций бюджет 8 районов города Алматы утвержден в сумме 295 млрд тенге с ростом в 6 раз к 2022 году, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким мегаполиса Ерболат Досаев.

"Проведенная в апреле 2023 года децентрализация полномочий на районный уровень повысила эффективность работы и ответственность районных акимов в оперативном решении наиболее актуальных вопросов и проблем наших горожан", - отметил глава города.

Напомним, что децентрализация государственного управления осуществлена в 2023 году. Так, с 1 апреля 2023 года на первом этапе с городского на районный уровень переданы 15 функций: текущий ремонт дорог, строительство и модернизация инженерных сетей, оказание поддержки социально уязвимых категорий населения, подушевое финансирование дополнительного и дошкольного образования и другое. Данный шаг значительно улучшил эффективность работы районных акиматов и ускорил решение важных вопросов горожан за счет делегирования полномочий и усиления ответственности.