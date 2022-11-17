Детсады станут бесплатными для малышей из малообеспеченных семей в РК

Фото: pixabay.com

Платить за детские сады вскоре не придётся семьям, находящимся в кризисной ситуации. Об этом рассказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nur.kz.

В интервью порталу министр заявил о планах ведомства.

"У нас есть очередь в детсады, но в ней состоят не все дети возраста трёх-шести лет. Причины разные, но часть родителей не ставят их в очередь, потому что находятся в тяжелом социально-экономическом положении. У нас хоть сами детские сады и бесплатные, их питание оплачивают родители. Это примерно 10-15 тысяч тенге в месяц. Для некоторых категорий это неподъёмная сумма. Поэтому они даже не становятся в очередь, так как семья имеет финансовые затруднения, у детей нет полноценного сбалансированного питания. В итоге спустя время государство все равно тратит эти деньги уже через систему здравоохранения, и расходы гораздо больше. Поэтому планируется для семей, которые находятся в кризисной ситуации, оплачивать питание в детсадах за счёт бюджета. Нам важно, чтобы эти дети посещали детсады, так как они больше всех нуждаются в уходе, правильном питании и социализации. Это большая поддержка, многие страны мира такого не делают", - сказал Аймагамбетов.

Также, по словам министра, планируют решить проблему с частными школами.