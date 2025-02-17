Прокуратурой Павлодара пресечены факты приобретения городскими детскими садами продуктов питания по завышенным ценам, передаёт BaigeNews.kz.

Так, на портале государственных закупок ясли-садом №23 опубликовано объявление о приобретении 18 000 литров молока за 50 620 500 тенге, то есть по 2 812 тенге за литр. Тогда как средняя цена молока с аналогичными характеристиками (жирность – 2,5%) составляет 345 тенге/литр.

Отмечается, что приобретение ясли-садом №23 молока по цене 2 812 тенге за литр повлекло бы за собой чрезмерное и необоснованное расходование бюджетных средств в размере 44 410 500 тенге.

В другом случае, ясли-сад №102 намеревался приобрести картофель массой 14 520 кг на общую сумму 19 455 783,6 тенге или за 1340 тенге за килограмм. Тогда как в магазинах города картофель реализовывается по 120 тенге за килограмм (социальная цена) и 380 тенге.

Принятыми мерами вышеназванные закупки отменены, закупочная цена продуктов питания снижена, а виновные привлечены к ответственности.