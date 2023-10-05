Дети жалуются на вкус еды. Просроченные продукты нашли в сельской школе
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Просроченными продуктами кормили школьников в селе Туздыбастау Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.
Родители школьников села Туздыбастау начали бить тревогу после участившихся случаев жалоб детей на боли в животе. Они самостоятельно решили проверить, чем кормят их детей в школах. В результате, в буфете было найдено 60 пачек просроченной продукции, срок годности кефира истёк ещё месяц назад.
"В два дня один раз ко мне звонит медсестра и говорит, что у моих детей болит живот. Я всегда сама удивлялась, почему у них болит живот именно в школе. Я нашла ответ на свой вопрос. Да, в классе моей дочки были такие же отравления. Выяснилось, что со столовой родители воюют не первый год. Дети постоянно жалуются на вкус еды. Но просроченный кефир стал последней каплей. А на некоторые продукты так и вовсе нет лицензии", - рассказала родительница Мадина Сапарова.
В районном отделе образования заявили, что никаких мер в отношении руководителей школы и столовой не будут принимать.
"Мы провели проверку, да, факт есть. Мы встретились с арендаторами, поговорили с ними. Они обещали устранить проблему. При этом никаких мер в отношении руководителей школы и столовой не будут принимать. К примеру, после вчерашнего скандала с просроченным йогуртом в той же Алматинской области, но уже в другой школе, завели уголовное дело. Родители считают, что наказание должно быть строгим, чтобы и другим не было повадно", - отметила главный специалист районного отдела образования Гулим Кайраткызы.
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