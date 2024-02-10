Дети застрявших на трассе в Актобе иностранцев слепили снеговика с флагами Узбекистана и Казахстана

Из-за закрытия дорог в непогоду спасатели эвакуировали иностранных граждан с трасс в Актюбинской области в пункты обогрева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели рассказали об интересном досуге маленьких пассажиров, ставших заложниками бурана.

"Дети иностранных граждан, ожидающие открытия дороги в Иргизском районе, построили Снегурочку из снега и разрисовали ее разноцветными красками. На снеговике изображены флаги Узбекистана и Казахстана. Спасатели помогают всем, кто стал заложником непогоды. Это отважные, смелые люди, которые с честью и достоинством несут свою службу, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем", — говорится в сообщении.

Напомним, На дороге "Самара — Шымкент", где заложниками непогоды стали сотни авто, продолжаются активные работы. Из снежного плена вызволили более 200 автомобилей, но все ещё есть большегрузы, которые затрудняют проезд спецтехники.

Ранее сообщалось, что полицейские постепенно выводят колонны машин с трасс в Актюбинской области. Застрявшим на трассе людям доставляют горячее питание.

На территории Кызылординской области на этой трассе застряли более 800 легковушек и большегрузов.