Дети устроили пожар в лесу в Павлодарской области

Пожар произошёл на территории Шалдайского лесничества Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

3 июня здесь загорелась сухая трава и лесная подстилка.

Для тушения пожара были привлечены три единицы техники и 10 человек Шалдайского лесничества. Площадь пожара составила 0,01 га.