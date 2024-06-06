Дети устроили пожар в лесу в Павлодарской области
Вчера, 23:32
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Вчера, 23:32Вчера, 23:32
113Фото: ДЧС Павлодарской области
Пожар произошёл на территории Шалдайского лесничества Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
3 июня здесь загорелась сухая трава и лесная подстилка.
Для тушения пожара были привлечены три единицы техники и 10 человек Шалдайского лесничества. Площадь пожара составила 0,01 га.
"В ходе определения причины возникновения пожара выявлены виновные несовершеннолетние лица. Законный представитель виновного несовершеннолетнего ребёнка привлечён к административной ответственности в виде штрафа на сумму 36 920 тенге", – сообщили в ДЧС.