Дети устроили катания на коньках по льду Иртыша
Видео зимних развлечений на Иртыше обнаружили в соцсетях.
Сегодня, 02:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:50Сегодня, 02:50
131Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Видео, на котором двое несовершеннолетних катаются на коньках по льду реки Иртыш, обнаружили в социальных сетях полицейские Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abai News.
Лёд сформировался лишь в прибрежной зоне, тогда как центральная часть реки остаётся незамёрзшей из-за природных условий.
"На административном участке Ауэзовского ОП отсутствуют специально оборудованные места для катания на коньках. Однако некоторые граждане, пренебрегая собственной безопасностью, выбирают для этого берега реки Иртыш, что может привести к трагическим последствиям. Иртыш опасен круглый год, и холодная вода практически не оставляет шансов на спасение", – подчеркнули сотрудники полиции.
Самое читаемое
- Как для внучат: заслуженный агроном из СКО поделился секретом хорошего урожая
- Более двух млрд тенге незаконно заработали на криптовалюте супруги в Костанае
- Бектенов представил нового министра юстиции коллективу ведомства
- Продажа потерянных посылок по низкой цене: В Казпочте сделали заявление
- Полиция задержала подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе