Видео, на котором двое несовершеннолетних катаются на коньках по льду реки Иртыш, обнаружили в социальных сетях полицейские Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abai News.

Лёд сформировался лишь в прибрежной зоне, тогда как центральная часть реки остаётся незамёрзшей из-за природных условий.