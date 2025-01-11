  • 11 Января, 03:47
  • BAIGENEWS

Дети устроили катания на коньках по льду Иртыша

Видео зимних развлечений на Иртыше обнаружили в соцсетях.

Сегодня, 02:50
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:50
Сегодня, 02:50
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Видео, на котором двое несовершеннолетних катаются на коньках по льду реки Иртыш, обнаружили в социальных сетях полицейские Семея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abai News.

Лёд сформировался лишь в прибрежной зоне, тогда как центральная часть реки остаётся незамёрзшей из-за природных условий.

"На административном участке Ауэзовского ОП отсутствуют специально оборудованные места для катания на коньках. Однако некоторые граждане, пренебрегая собственной безопасностью, выбирают для этого берега реки Иртыш, что может привести к трагическим последствиям. Иртыш опасен круглый год, и холодная вода практически не оставляет шансов на спасение", – подчеркнули сотрудники полиции.

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