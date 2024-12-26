Жительница СКО, мать детей, умерших от отравления, просит найти и наказать виновных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Семья проживает в селе Надежка Кызылжарского района СКО. Летом этого года после семейного ужина отравились все пятеро домочадцев. Трёхлетний мальчик и шестилетняя девочка скончались. Однако ответственность за это никто так и не понес.

По словам матери, всё началось после того, как взрослые и дети поели пельменей и бекона из единственного сельского магазина. Галина Коваленко сама покупала продукты. К утру вся семья одновременно почувствовала недомогание. Младший сын Вася умер на глазах родителей. Шестилетней Алисы не стало уже в детской областной больнице. Десятилетнего Кирилла удалось спасти.

Изначально речь шла о нарушении санитарных норм, а причиной смерти детей называли отравление нитритами, которые используют для копчёностей. В октябре эту версию официально опровергли, а уголовное дело закрыли. Затем следствие заинтересовалось медиками. Имена подозреваемых не разглашали, однако известно, что первой семье оказывала помощь сельская медсестра, после инцидента она уволилась.

Что стало причиной трагедии, семья пытается выяснить уже полгода. Галина Коваленко обратилась к генеральному прокурору с просьбой о помощи.