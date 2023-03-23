main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП
скриншот с видео @100baksoff Сегодня, 15:41
37
Сегодня, 15:41
37
Фото: скриншот с видео @100baksoff

Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП

В Алматы в ДТП попал детский автобус, курсировавший внутри торгово-развлекательного центра MEGA. Видео инцидента появилось в пабликах Instagram и TikTok, передаёт BaigeNews.kz.

Двухэтажный прогулочный транспорт врезался в стеклянную стену и снёс её. Оказалось, что за рулём были дети, которые угнали автобус и решили покататься на нём сами.

В ТРЦ уточнили, что "ДТП" произошло вечером 22 марта.

 

Видео: @100baksoff
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:41
37
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх