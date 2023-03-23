Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП

Фото: скриншот с видео @100baksoff

В Алматы в ДТП попал детский автобус, курсировавший внутри торгово-развлекательного центра MEGA. Видео инцидента появилось в пабликах Instagram и TikTok, передаёт BaigeNews.kz.

Двухэтажный прогулочный транспорт врезался в стеклянную стену и снёс её. Оказалось, что за рулём были дети, которые угнали автобус и решили покататься на нём сами.

В ТРЦ уточнили, что "ДТП" произошло вечером 22 марта.